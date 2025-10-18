Lecco, in biblioteca quattro incontri dedicati al canto corale rinascimentale

In biblioteca un ciclo di incontri musicali dedicati al canto corale rinascimentale

Il viaggio che intreccia musica e storia partirà sabato 25 ottobre

LECCO – La biblioteca civica di Lecco, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Ad Libitum, ospita un ciclo di incontri musicali dedicati al canto corale rinascimentale. Un’occasione preziosa per avvicinarsi a questa antica disciplina guidati dalla competenza del maestro Daniela Garghentini, dallo storico musicale Alessandro Bonaiti e dalle voci del gruppo corale Ad Libitum.

Quattro gli incontri proposti, che accompagneranno il pubblico in un viaggio che intreccia musica e storia, esplorando l’evoluzione della polifonia sacra e le sue radici nel Medioevo, omaggiando inoltre i grandi maestri e le trasformazioni del linguaggio musicale nei secoli.

Il primo incontro sabato 25 ottobre, dal titolo “Come è fatto un mottetto”, ha l’obiettivo di guidare l’ascoltatore alla comprensione della struttura del mottetto, abbinando la contestualizzazione storica all’ascolto attivo.

Il secondo evento “Un grande polifonista G. P. da Palestrina”, sabato 29 novembre, celebra i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, offrendo un’immersione nello stile di uno dei più importanti compositori del Rinascimento europeo.

Il terzo appuntamento, intitolato “E… prima del Rinascimento?”, previsto per sabato 31 gennaio, esplora l’evoluzione della scrittura vocale dal 1200 al 1500, con interpretazioni dal vivo e spiegazioni storiche.

Il ciclo si conclude sabato 21 febbraio con la “Prova aperta con il gruppo corale Ad Libitum”, un’esperienza partecipativa che permetterà di vivere dall’interno l’energia del canto collettivo, scoprendo la coralità come forma di armonia, socialità e condivisione.

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 16 alle 17.30 all’interno della sala “Area 58”, al piano terra della biblioteca civica di Lecco.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite il modulo a questo collegamento (massimo 20 partecipanti).

Per ulteriori informazioni scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o chiamare il numero 0341/481122.