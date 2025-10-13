Lecco. In Torre Viscontea la mostra “La natura ci osserva”

Quattro artiste e linguaggi diversi dialogano con natura e società

La mostra verrà inaugurata venerdì 24 ottobre alle 18

LECCO – Presso la Torre Viscontea, verrà inaugurata la mostra “La natura ci osserva” venerdì 24 ottobre alle 18, promossa e curata dall’associazione Profumo di Bethania, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese.

L’esposizione raccoglie opere di pittura, scultura, installazione e fotografia di quattro artiste, Alba Folcio, Diana Giudici, Dolores Previtali e Alessandra Sottocornola, e presenta inoltre una selezione di libri d’artista realizzati in collaborazione con la casa editrice Pulcinoelefante.

“Quella che presentiamo in Torre Viscontea, in collaborazione con l’associazione Profumo di Bethania, è una mostra tutta al femminile. Quattro artiste, ciascuna con linguaggi diversi, pittura, scultura, installazione e fotografia – continua Simona Piazza, assessore alla cultura – dialogano su temi centrali della contemporaneità: il rapporto tra essere umano e natura, l’incontro tra femminile e maschile, il ruolo della cultura, dell’economia e del consumo. Un’esposizione in cui l’arte diventa strumento di riflessione, confronto e crescita condivisa, un invito ad aprirsi a un dialogo costruttivo capace di generare evoluzione, integrazione e superamento delle contrapposizioni”.

La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile dal 25 ottobre al 16 novembre: giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18, e domenica dalle 10 alle 18.

Laboratori esperienziali per le scuole primarie e altri gruppi, insieme a visite guidate dedicate a studenti di ogni ordine e grado, accompagneranno il pubblico alla scoperta dei temi della mostra.

Le visite guidate saranno sempre disponibili durante gli orari di apertura grazie alla collaborazione con gli studenti degli istituti “F. Viganò” di Merate e “G. Parini” di Lecco. I laboratori per gruppi, enti e associazioni avranno una durata di 90 minuti e si svolgeranno sabato 8 e 15 novembre, dalle 14:30 alle 16.

Laboratori aperti a tutti, su prenotazione, saranno invece organizzati domenica 26 ottobre e il 2, 9 e 16 novembre, dalle 10:30 alle 12, tramite questo collegamento.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a palazzopaure@comune.lecco.it o torreviscontea@comune.lecco.it, oppure contattare i numeri 0341 282396 e 0341 286729.