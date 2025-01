Lecco. Inaugurazione mostra fotografica “Mi piace il tempo fermo”

L’esposizione presenterà le opere di Silvia Foti

Appuntamento sabato 1° febbraio alle ore 18

LECCO – La mostra “Mi piace il tempo fermo”, che presenterà le opere fotografiche di Silvia Foti, sarà inaugurata sabato 1° febbraio alle ore 18, accompagnata da un intervento musicale del Micro Collettivo Pisolini. L’esposizione è organizzata da Lumis Arte, in collaborazione con il Circolo Fratelli Figini e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lecco.

“Le fotografie sono state realizzate con vecchie macchine analogiche, una Leica e una Canon, utilizzando principalmente rullini scaduti in bianco e nero. Ne è nata una serie di immagini particolarmente evocative, dai contrasti morbidi e leggermente sgranate, come se avvolte da una nebbia che sfuma i dettagli più sottili” spiegano gli organizzatori della mostra.

L’inaugurazione sarà arricchita dall’intervento musicale del Micro Collettivo Pisolini, formato da Sebastiano De Gennaro (vibrafono) e Roberto Benatti (contrabbasso). Il progetto nasce con l’intento di eseguire esclusivamente musica inedita e di ricerca, composta appositamente per il Micro Collettivo.

In questa occasione, sarà possibile incontrare l’autrice e i curatori di Lumis Arte, che presenteranno il Manifesto dello Sfocatismo, ispirato alle fotografie di Silvia Foti esposte in mostra. La mostra sarà aperta al pubblico dal 1° febbraio al 16 marzo presso il Circolo Fratelli Figini, in via dell’Armonia 5 a Lecco, con orari di apertura da martedì a domenica, dalle 8 alle 22.

Ingresso libero