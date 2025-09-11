Lecco. Inizia la nuova stagione del Cinema Nuovo Aquilone

La stagione si apre con la visione di Elisa, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo

“L’attività del Cinema Nuovo Aquilone riparte con rinnovata passione e con l’intento di essere un luogo vivo di cultura e confronto”

LECCO – La stagione 2025/2026 del Cinema Nuovo Aquilone si è aperta con la prima visione di Elisa, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo, proiettato in contemporanea con la sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nelle parole di Monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco: “L’attività del Cinema Nuovo Aquilone riparte con rinnovata passione e con l’intento di essere, per la città, un luogo vivo di cultura e confronto. Si inaugura la stagione con un film che, con grande maestria, scava nella storia della protagonista, nei recessi oscuri del suo passato, della sua coscienza e, forse, del suo futuro. Ma è anche un’opera che ci invita a guardare dentro noi stessi e nell’animo umano in generale”.

Monsignor Bortolo Uberti aggiunge: “I temi della colpa e della pena ci pongono interrogativi profondi, soprattutto in un tempo in cui siamo spesso tentati da giudizi rapidi e approssimativi. Eppure, in ognuno di noi è scritto il desiderio di essere riconosciuti, apprezzati, forse anche per colmare una stima incerta di noi stessi. Non sempre, però, questo desiderio ci guida verso scelte giuste. Il Nuovo Aquilone riapre, dunque, con la volontà di scuotere le coscienze e alimentare un dibattito tutt’altro che banale”.

Un inizio all’insegna del grande cinema d’autore, da sempre apprezzato dal pubblico, che apre la strada a un nuovo percorso culturale: da ottobre, infatti, tornerà anche l’immancabile appuntamento con il Cineforum.

La programmazione di Elisa continua anche nel fine settimana, con proiezioni alle ore 21 da giovedì 11 a sabato 13 settembre, e un doppio appuntamento domenica 14 settembre, alle 17:30 e alle 21.