Lecco. Iniziato il viaggio alla scoperta dell’arte con Anteas

Momenti Culturali: cinque appuntamenti tra arte, musica e letteratura dal Medioevo all’800

Gli incontri si svolgono il martedì ad Oggiono e il mercoledì a Lecco

LECCO – Un’altra edizione da record per i “Momenti Culturali” organizzati da Anteas Lecco ODV, che anche quest’anno ha visto una partecipazione numerosa e appassionata al Corso d’Arte di Lecco e Oggiono. Il pubblico ha risposto con grande partecipazione al primo appuntamento culturale che rappresenta un’occasione di crescita e approfondimento per il territorio.

Con l’arrivo della primavera 2025, infatti, riprende l’avventura dello studio dell’arte, che anche quest’anno si presenta in un formato innovativo. Un viaggio nel tempo e nello spazio, alla riscoperta dell’architettura, della scultura e della pittura, arricchito dai contributi musicali e letterari delle epoche esplorate.

Come sottolinea il professor Paolo Parente, storico dell’arte e da anni punto di riferimento nei Momenti Culturali: “L’arte si intreccerà con altre forme espressive, creando un’esperienza multi sensoriale che offrirà ai partecipanti una visione immersiva degli argomenti trattati. Sarà un’opportunità per esplorare edifici, statue e dipinti, ma anche per ascoltare musica e letture che ci accompagneranno in un viaggio attraverso cinque periodi storico-artistici significativi, dalla fine della civiltà antica agli inizi dell’era contemporanea“.

Il percorso inizia con il Medioevo: dai Paleocristiani ai Bizantini, dai Romanici ai Gotici, esplorando capolavori come la Basilica di Sant’Ambrogio e le opere di Giotto, con la musica di Guillaume de Machaut e il confronto tra Dante e Virgilio nella Divina Commedia.

Si prosegue con il Rinascimento: un viaggio nel Quattrocento, Cinquecento e Manierismo, tra la Cupola di Brunelleschi e il David di Michelangelo, accompagnati dalla musica di Francesco da Milano fino alla “Nercia da Barberino” di Lorenzo de’ Medici.

Il Barocco è il terzo capitolo: curva sperimentale, effetto dinamico e quotidianità in un percorso tra il Baldacchino del Bernini in Vaticano, l’arte di El Greco e la musica di Georg Friedrich Handel, per terminare con uno dei Sonetti di William Shakespeare.

Nel Settecento, il Rococò, il Capriccio, il Vedutismo e il Neoclassicismo dominano la scena, dai Portaroli del Pitocchetto al Bacio di Hayez, con le composizioni di Mozart e la lettura del poemetto “Le Grazie” di Ugo Foscolo. Infine, l’Ottocento: dal Romanticismo all’architettura del ferro, dai Macchiaioli a Giovanni Fattori, con le sinfonie di Brahms e l’ode Davanti a San Guido di Giosuè Carducci.

“Ogni incontro del nuovo ciclo: l’Arte tra Nord e Sud sarà un’occasione per esplorare la Lombardia, l’Italia e l’Europa attraverso le opere, i suoni e le parole di artisti, musicisti e letterati che hanno saputo cogliere l’essenza della loro epoca” commenta Paolo Parente.

Il percorso formativo si articola in cinque incontri con cadenza settimanale, che si terranno nei mesi di marzo e aprile. Il corso potrà essere seguito il martedì a Oggiono presso la Sala Consiliare, o, in alternativa, il mercoledì a Lecco presso la sala conferenze dell’Officina Badoni. Il calendario degli incontri prevede la prima lezione ad Oggiono martedì 18 marzo, mentre la prima lezione a Lecco mercoledì 19 marzo.

Ogni lezione di Momenti Culturali sarà accompagnata da una dispensa didattica digitale, che fornirà ai partecipanti approfondimenti e materiale di supporto. Saranno, inoltre, disponibili specifiche pubblicazioni curate dal professor Paolo Parente, pittore e scrittore. Il progetto è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria Lecchese e del Fondo di beneficenza di Intesa San Paolo.