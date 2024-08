Lecco Jazz Festival, le foto del Fuori Festival alla Bonacina e in Erna

Tutto esaurito per gli appuntamenti nella chiesa di Sant’Egidio e ai Piani d’Erna

LECCO – Prenotazioni esaurite sin da subito (200 persone in entrambe le location) per le esibizioni gratuite del Fuori Festival, la coda del Lecco Jazz Festival che anche quest’anno è tornata ad animare la chiesetta di sant’Egidio alla Bonacina per un doppio concerto di tuba e sax ed è approdata in conclusione ai piani d’Erna per un doppio trekking musicale in quota.

Promosso in collaborazione con la rassegna “Suoni Mobili” dell’associazione Musicamorfosi, si è dunque concluso con successo anche il Fuori Festival 2024, con “Tuba miram” dell’americano Jon Hansen, eclettico compositore e produttore di fama internazionale e “Il soffio di Dioniso” della giovane promessa del jazz internazionale, la tedesca Nicole Johänntgen, a riecheggiare nella chiesetta di Sant’Egidio, oltre che con “Labyrinth”, un vero e proprio trekking musicale con l’atipica pocket brass band di Nicole Johänntgen, che insieme alla tuba di Jon Hansen e le percussioni di David Stauffacher, ha mescolato le sonorità segrete della montagna con il nuovo sound di New Orleans.