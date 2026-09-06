Lecco, la stagione del Cinema Nuovo Aquilone riparte il 10 settembre

Cinema Nuovo Aquilone inaugura la nuova stagione con “The Echo Chamber” – dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci – in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

LECCO – Il Cinema Nuovo Aquilone riapre giovedì 10 settembre, inaugurando una nuova stagione che conferma il ruolo significativo che, anno dopo anno, la Sala ha assunto nel panorama culturale e sociale del territorio. La riapertura avviene, non a caso, nei giorni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: un’occasione che sottolinea la volontà di mantenere un rapporto costante con l’attualità del cinema e le sue più prestigiose piattaforme di confronto, a beneficio dell’elevata qualità della programmazione proposta.

Si parte proprio, in contemporanea con Venezia, con il film in concorso “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci (scritta con Ilaria Bernardini e Ludovica Rampolli). Protagonisti Luca Marinelli e Susan Sarandon, in una storia d’amore in cui i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono fino a dissolversi.

Le proiezioni riprenderanno con il consueto calendario settimanale: giovedì, venerdì e sabato alle 21.00, mentre la domenica sarà scandita dal doppio appuntamento delle 17.30 e delle 21.00. La proiezione è parte di Cinema Revolution, il progetto promosso dal Ministero della Cultura, che consente l’ingresso a 3,50 euro.

Dal 24 al 27 settembre sarà in prima visione “Nessun dolore” di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Il film è Fuori concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Davide, venditore di libri a Roma, vede la sua vita sconvolta quando si ritrova a proteggere un bambino nordafricano affidatogli per strada. L’ulteriore incontro in ospedale con Aminah, adolescente algerina incinta, lo spinge ad accoglierla in casa. La sua abitazione diventa rifugio per altri senza tetto, fino alla denuncia dei condomini. Accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, Davide affronta un’odissea che travolge lui e chi gli sta vicino.

«Sono tanti, non tantissimi, i modi con cui fare comunità e costruire la nostra città. Uno di questi è quello della cultura e, in particolare, al Nuovo Aquilone, quello del cinema. Per questo la Comunità Pastorale Madonna del Rosario ci investe energie e risorse. Ci crede! E così ci si trova insieme attorno a una magia che riempie gli occhi di bellezza, la testa di domande, di pensieri interessanti, la bocca di parole intelligenti (e ne abbiamo bisogno). Si potrebbe andare avanti. Ripartiamo con entusiasmo e tanta passione. Contenti di farlo! Ripartiamo grazie alla dedizione di tanti volontari che fanno questo regalo all’intera città» sottolinea monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco.

È un invito a tornare in sala, a vivere il cinema nella sua forma più autentica, a sostenere un luogo che appartiene alla comunità: uno spazio dove le persone possono ritrovare pensieri, emozioni e dialogo e ogni visione diventa un’esperienza condivisa. Un impegno che il Direttivo della sala sente profondamente, anche nella scelta di differenziare le proposte: dalle prime visioni alle diverse rassegne, dalle proiezioni dedicate alle famiglie agli incontri con registi e sceneggiatori, con l’obiettivo di proporre un’offerta culturale articolata, rivolta a diverse fasce d’età ed esigenze.

La stagione autunnale porterà anche il ritorno del Cineforum con una nuova selezione di titoli e un percorso di riflessione condivisa. In programma anche le Cinemerende, dedicate alle famiglie.

In questo percorso di crescita costante, un ruolo fondamentale è svolto dai volontari che, con continuità e competenza, affiancano il lavoro della sala e ne sostengono la missione culturale. La loro presenza garantisce accoglienza, cura degli spazi, supporto organizzativo e una partecipazione attiva alle iniziative che animano il Cinema Nuovo Aquilone.

Lo scorso 3 settembre alcuni di loro hanno avuto modo di essere presenti alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: hanno preso parte all’incontro “Un festival, il cinema e i giovani. Riflessioni su un’esperienza” dedicato all’esperienza del Lecco Film Fest e tra gli appuntamenti promossi dalla Fondazione Ente dello Spettacolo all’83esima edizione della Mostra. In laguna hanno portato la loro testimonianza alcuni volontari protagonisti del Lecco Film Fest e giovani che hanno vissuto anche l’esperienza del Lecco Film Fest Opera Prima. Un confronto nato dal consuntivo dell’edizione 2026 del festival – che vede Cinema Nuovo Aquilone partecipe – e che guarda al ruolo dei giovani nel cinema di domani, come pubblico, come critici, come autori.

Una valorizzazione del loro impegno e un’esperienza che ha rafforzato ulteriormente il legame tra il lavoro svolto in sala e la più ampia comunità cinematografica nazionale.