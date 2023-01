Lecco lirica e teatro amatoriale, tornano le tradizionali rassegne del Cenacolo

Dopo le festività, tanti appuntamenti per il teatro lecchese

Sabato 28 gennaio, alle ore 21, in scena la Turandot

LECCO – Si stanno per chiudere le festività natalizie e il teatro Cenacolo Francescano di Lecco si prepara a un fitto calendario di appuntamenti di cinema, teatro e musica.

“La grande novità è che ritorna la rassegna Lecco Lirica – ha detto il presidente Mario Bonacina -. In tanti ci hanno chiesto di riprendere la rassegna che ci ha accompagnati per 11 stagioni prima di chiudere per via dei costi. Siamo ritornati nel 2018 per i 50 anni del Cenacolo con il Rigoletto, nel 2020 avevamo deciso di riprendere ma il covid ci ha impedito di mettere in scena la Turandot. Adesso ripartiamo proprio da qui…”.

Sabato 28 gennaio (ore 21) appuntamento con la Turandot con l’orchestra Antonio Vivaldi di Morbegno diretta dal Maestro Lorenzo Passerini e la regia di Elena D’Angelo. La rassegna proseguirà il 12 febbraio (ore 18) con “La Cenerentola” e l’11 marzo (ore 15.30) con l’operetta “Il paese dei campanelli”.

E’ pronta a partire anche la tradizionale rassegna di teatro amatoriale, giunta alla 27^ edizione, “Una città sul palcoscenico”. A illustrare gli appuntamenti Riccardo Arigoni: “La rassegna era nata per fornire una vetrina per le compagnie teatrali amatoriali delle città, poi la partecipazione si è allargata anche a compagnie del territorio. Un momento importante per chi fa teatro ma anche per il pubblico. Quest’anno gli spettacoli sono 8 e coinvolgeranno le storiche compagnie teatrali della città, su tutte quella di San Giovanni nata nel lontano 1810. Un segnale importante è l’inserimento di giovani attori, fattore che dà speranza al futuro del teatro. La speranza è di lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo del covid che ha portato anche un calo delle presenze”.

Ecco il calendario della rassegna: 14-15 gennaio “Il malloppo” (Compagnia teatrale di San Giovanni); 4/5 febbraio “Giallo canarino” (Compagnia del teatro di San Giovanni in Lecco fondata nel 1810); 18-19 febbraio “Attenti a quella vasca” (Compagnia teatrale “Non solo teatro” di Calusco d’Adda); 4-5 marzo “La pensione dei miracoli” (Compagnia teatrale “Le gocce” di Civate); 18-19 marzo “Dalle stalle alle stelle” (Compagnia teatrale “Teatro in sala” di Calolziocorte); 1-2 aprile “Purga&Cioccolato” (Compagnia teatrale “Siamo nati per soffrire” di Malgrate); 15-16 aprile “El campett del Signur” (Filodrammatica “Juventus Nova” di Belledo); 6-7 maggio “Spirito allegro” (Compagnia teatrale “Il Cenacolo Francescano”).

Non è tutto, perché riprende anche la rassegna Ciak Cenacolo e, in particolare, in occasione del Giorno della Memoria il teatro ospiterà qualcosa come un migliaio di studenti delle scuole superiori in tre diverse mattinate dove verranno effettuate proiezioni ad hoc.

Al via anche la rassegna “Piccoli e grandi insieme – Teatro, cinema e musica per bambini e famiglie” in programma la domenica alle ore 15.30. Si comincia il 22 gennaio con il cinema per i piccoli “Il Gruffalò & Gruffalò e la sua Piccolina”. Sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it tutte le informazioni sulle varie rassegne e la biglietteria on-line.