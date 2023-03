Lecco Lirica, ultimo appuntamento con ‘Il paese dei campanelli’

Al Cenacolo Francescano ultimo atto della rassegna

Cent’anni compiuti quest’anno, l’operetta fu rappresentata per la prima volta nel Teatro Lirico di Milano

LECCO – Pronta a concludersi questo sabato, 12 marzo, la rassegna Lecco Lirica: alle ore 15.40 in scena al Cenacolo Francescano l’operetta ‘Il paese dei campanelli’, che festeggia quest’anno cent’anni dalla prima rappresentazione.

​Scritta da Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, ‘Il paese dei Campanelli’ andò in scena la prima volta al Teatro Lirico di Milano nel novembre del 1923. L’allegra operetta torna sul palco nella sua forma migliore: con l’orchestra, il corpo di danza, i cantanti e le scenografie.

La trama semplice e, come di norma nelle operette, alquanto strampalata, ci porta in un ipotetico villaggio olandese dove ogni casa è sormontata da un piccolo campanello, che si dice custodisca la virtù di mogli e fanciulle. Una leggenda racconta infatti, che questi campanelli suoneranno ogni volta che una donna tradirà il proprio marito, ma nessuno, finora, li ha mai sentiti suonare. Nel piccolo paese regna, da sempre, una ‘noiosa’ tranquillità. A movimentarne la vita, giunge inaspettatamente un nave costretta in avaria. Presto gli aitanti marinai, volgeranno le loro attenzioni alle non indifferenti signore del villaggio…..

Innumerevoli gli equivoci e i colpi di scena, qua e là insaporiti da esilaranti battute umoristiche adatte, una volta tanto, ad un pubblico di ogni età. La musica sempre fresca ed accattivante, ci porterà piacevolmente all’immancabile ‘lieto fine’. Melodie intramontabili ‘fuori dal tempo’ quelle del ‘Paese dei campanelli’: su tutte il famoso ‘Fox della Luna’.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it oppure presso la biglietteria del teatro nei giorni di apertura, dalle ore 14 del 12 marzo fino a inizio spettacolo, prima platea 24 euro, seconda platea 16 euro e galleria 20 euro.