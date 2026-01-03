Lecco. “Lo Schiaccianoci” sbarca al Cenacolo Francescano

Il Balletto di Milano propone una versione originale del classico spettacolo del Natale

L’appuntamento è per stasera alle 20:30 al Teatro Cenacolo Francescano

LECCO – Questa sera al Cenacolo Francescano di Lecco arriva “Lo Schiaccianoci“, il più classico degli spettacoli natalizi ma rivisto in una nuova e originale versione. Il Balletto di Milano metterà in scena una rivisitazione in cui la magia della tradizione incontra il fascino raffinato dell’Art Déco.

Eleganza, qualità artistica e grande cura estetica confermano ancora una volta lo stile della Compagnia. Le scenografie di Marco Pesta amplificano la magia della produzione: dal salone d’ispirazione Art Déco, lo spettatore viene guidato in un bosco incantato, dove luci e atmosfere rarefatte trasformano la scena in un vero sogno. Il viaggio culmina in un salone fiabesco dedicato al divertissement, in un’esplosione di eleganza e fantasia.

In scena Francis Morgan, giovane talento inglese neodiplomato alla prestigiosa Elmhurst Ballet School, che vestirà i panni di Drosselmeier, figura cardine del balletto. Nel ruolo di Clara, Sinthya Pezzoli, già apprezzata dal pubblico come Cenerentola e come Micaela in Carmen.

Scelta per il ruolo della Fata Confetto è Sofia Gironi, ballerina dalla tecnica solida e dalla forte presenza scenica. Mentre, nel ruolo del Principe, il Balletto di Milano accoglie per la prima volta in Italia il ventenne armeno Pavel Petrosyan. I biglietti per lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” sono disponibili sia a teatro che online a partire da 28 euro.