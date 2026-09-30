Lecco. Lucilla Giagnoni in scena con “Francesco e l’infinitamente piccolo”

Mercoledì 7 ottobre, alle ore 21, la Basilica di San Nicolò

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Fondazione Teàrte Lecco e la Comunità Pastorale Madonna del Rosario

LECCO – Mercoledì 7 ottobre, alle ore 21, la Basilica di San Nicolò ospiterà lo spettacolo “Francesco e l’infinitamente Piccolo – Francesco d’Assisi: la sua storia e la sua poesia” (ingresso libero). L’opera, interpretata e diretta da Lucilla Giagnoni con le musiche di Paolo Pizzimenti, è ispirata al celebre libro di Christian Bobin.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Fondazione Teàrte Lecco e la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, guidata dal prevosto Mons. Bortolo Uberti, che ha accolto con favore la proposta di ospitare l’evento. Questo appuntamento speciale rappresenta un momento di forte valore per la vita culturale lecchese: la Fondazione ha infatti scelto di portare temporaneamente la propria programmazione in uno spazio alternativo e suggestivo, offrendo alla cittadinanza un evento di alta qualità che unisce arte, musica e spiritualità.

Al centro della rappresentazione vi è la figura di San Francesco d’Assisi, esplorata nella sua dimensione umana e universale per raccontare la sua straordinaria capacità di parlare ancora al presente. La serata si inserisce come una tappa significativa all’interno del percorso già tracciato per la stagione teatrale 2026/2027.

“Siamo particolarmente felici di poter realizzare questo progetto grazie alla disponibilità di Mons. Bortolo Uberti e della Comunità pastorale Madonna del Rosario – sottolinea la Fondazione Teàrte Lecco -. La Basilica di San Nicolò offre una cornice speciale a uno spettacolo che parla di spiritualità e umanità. Abbiamo voluto cogliere l’occasione per abitare temporaneamente un luogo diverso dal consueto e proporre alla città un appuntamento di spessore, accompagnando il nostro pubblico nel cammino della stagione teatrale 2026/2027”.