“Lecco Magico Natale”, il 3 gennaio ‘La scatola della felicità’ con Walter Rolfo

Appuntamento domani sulla piattaforma online dedicata a famiglie e piccoli

LECCO – Domenica 3 gennaio 2021 alle 16, nuovo appuntamento in diretta con “La scatola della felicità”, spettacolo di magia e intrattenimento. L’appuntamento è con Walter Rolfo, per iniziare il 2021 con uno sguardo nuovo, curioso, coinvolgente.

Per seguire l’evento è sufficiente entrare nella piattaforma www.leccomagiconatale.it: si tratta di uno speech esperienziale ed espirazionale dedicato sia agli adulti che ai bambini; durante la performance sarà possibile anche interagire in diretta.

Walter Rolfo è un conduttore televisivo, illusionista e scrittore italiano. Inizia a occuparsi di magia e illusionismo all’età di dodici anni sotto la guida di Enzo Pocher, Vittorio Balli e Don Silvio Mantelli (noto come Mago Sales).

Autore televisivo, tra i vari programmi che ha ideato, nel 2015 ha scritto e condotto insieme a Gerry Scotti il programma Masters of Magic. Dal 2013 porta in giro per l’Italia una inchiesta-spettacolo sui misteri della mente e delle percezione umana. Nel 2014 ha partecipato come speaker al TEDxTrastevere con una conferenza dal titolo “L’arte di realizzare l’impossibile” durante la quale ha raccontato della propria esperienza a bordo della Costa Concordia il 13 gennaio 2012. Walter Rolfo ha conseguito vari Guinness dei primati mentre l’ultimo testo che ha pubblicato è Be Happy. Il libro che ti rende felici.