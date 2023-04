Lecco: mostre e musei aperti a Pasqua e Pasquetta

LECCO- Le festività pasquali possono essere l’occasione per un ‘viaggio’ nella cultura: sono diverse le opportunità offerte dal territorio lecchese tra musei, ville e siti d’interesse storico e artistico.

Nella domenica di Pasqua, non tutte saranno aperte ma saranno visitabili a Pasquetta. E’ così in città, a Lecco, dove i poli museali lecchesi rispetteranno la chiusura a Pasqua ma saranno aperti il lunedì dell’Angelo.

Vi segnaliamo, per ogni necessità di informazione, l’apertura dell’Ufficio Turistico nostro durante i giorni delle festività pasquali (così come il 25 aprile e il 1° maggio), con normale orario di apertura dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

In centro città, in piazza XX Settembre, è visitabile Palazzo delle Paure, costruito nel 1905 in stile eclettico neomedievale e così soprannominato perché vi era collocata la sede dell’Intendenza di Finanza.

L’Orrido di Bellano, una gola naturale creata 15 milioni di anni fa dall’erosione del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell’Adda che, nel corso dei secoli, hanno modellato la roccia in gigantesche marmitte, tetri anfratti e suggestive spelonche. E’ una delle principali attrazioni naturalistiche del Lago di Como. Visitabile anche la Cà del Diavol, recentemente aperta al pubblico.

Piazza S. Giorgio, Bellano

Tel. +39 334 3774966

Informazioni: info@orridobellano.it

https://www.discoveringbellano.eu/it/orrido-di-bellano/

Orari

Domenica dalle 09 alle 19

Lunedì al venerdì dalle 10 alle 17

Biglietti

Intero: € 5,00

Ridotto: dai 6 ai 12 anni: € 3,00

Gratuito: da 0 a 5 anni, residenti nel comune di Bellano, titolari di Disability Card e accompagnatore

Forte Montecchio Nord, realizzato in pochi mesi tra il 1912 ed il 1914, a ridosso della Prima Guerra Mondiale, è una delle grandi opere fortificate su cui si impernia il complesso sistema difensivo della Frontiera Nord verso la Svizzera. Questo fu concepito e realizzato dal Regno d’Italia a protezione di un eventuale possibile attacco in forze attraverso la Confederazione Elvetica proveniente dalla Germania o dall’Austria-ungheria.

Il Forte di Fuentes è un forte spagnolo del XVII Secolo voluto dall’allora Governatore dello Stato di Milano, Pedro Enriquez de Acevedo Conte di Fuentes per impedire ogni velleità di espansione della Repubblica delle Tre Leghe Grigie (i moderni Grigioni svizzeri) che intendeva allargare il proprio dominio dalla Valtellina e dalla Valchiavenna fino all’Alto Lago di Como.

Biglietti:

ADULTI (dai 18 anni in su): € 7,00

RAGAZZI (ragazzi da 6 a 17 anni): € 3,00

OMAGGIO (bambini fino a 5 anni, Cittadini residenti nel Comune di Colico, Soci del Museo)

ADULTI CUMULATIVO (Forte Montecchio e Forte di Fuentes): € 13,00

RAGAZZI CUMULATIVO (Forte Montecchio e Forte di Fuentes): € 6,00

Il Museo della Torre di Maggiana detta del Barbarossa a Mandello. Situata nel centro abitato di Maggiana, frazione mandellese dove il tempo sembra essersi fermato, la Torre di Maggiana è una delle meglio conservate nel territorio lecchese.

La sua capacità di sopravvivere nel tempo (notevole se si pensa che la costruzione architettonica risale al XII secolo) è senza dubbio dovuta alla suggestiva posizione in cui si trova, che le ha permesso di convertirsi da baluardo difensivo a meta turistica. Anzi, è stata proprio la strada che si prefiggeva di controllare a sancire la fortuna della fortificazione, un tempo conosciuta come Strada Ducale della Riviera, e oggi nota agli appassionati di escursionismo come Sentiero del Viandante.

La struttura è detta del “Barbarossa” proprio per il legame stretto che detiene con l’Imperatore germanico, il quale trovò ristoro all’interno della Torre nel pieno della sua campagna militare contro Milano, grazie all’intercessione della famiglia nobiliare mandellese che in quel periodo occupava l’edificio. Una lapide rinvenuta il 5 maggio 1828 nel corso di alcuni lavori testimonia questo episodio.

A Pasqua e Pasquetta sarà aperta la mattina dalle 9.30 fino alle 12.30. Ingresso con offerta libera.

Informazioni:

museotorremaggiana@gmail.com

Tel. 339 7391647

http://www.museotorremaggiana.it/orari-di-apertura-e-altre-info-utili/

Spicca sopra l’abitato di Varenna il Castello di Vezio, una fortificazione che potrebbe risalire all’età Tardo Antica, riconducibile ad una funzione di centro militare strategico tardo romano a guardia della strada che da Bellano conduceva ad Esino Lario, e punto d’avvistamento e segnalazione dominante l’intero lago.

In questo antichissimo avamposto militare potrete visitare i giardini, i sotterranei, la cinta muraria, girare fra le opere d’arte, salire sulla torre che contiene un’esposizione permanente sul Lariosauro e dalla quale potrete ammirare un meraviglioso panorama a 360 gradi del Lago.

Il castello è visitabile sia nel giorno di Pasqua che nel lunedì di Pasquetta dalle 10 alle 19.

Biglietti:

INTERO: € 5,00

RIDOTTO: € 3,00

– Over 65 anni

– Comitive oltre le 12 persone (1 gratuità per accompagnatore ogni 12 paganti)

– Ragazzi dai 7 ai 18 anni

GRATUITO:

– Residenti nei comuni di Varenna e Perledo con Carta di Identità

– Disabili con disabilità maggiore del 67% con disability card

– Bambini fino ai 6 anni

Informazioni:

Via al castello snc, 23828 Perledo (LC)

info@castellodivezio.it

+39 333 4485975

https://www.castellodivezio.it/IT/orari.html

Con quasi 2 km di Giardino Botanico e una Casa Museo, il complesso di Villa Monastero a Varenna è un sito storico e paesaggistico raffinato, curato e ricco di angoli nascosti. Da quando fu antico monastero femminile fino all’attuale conformazione ne sono passati di secoli, ma è rimasto immutato il fascino della location in cui è collocata la dimora, affacciata direttamente sul lago.

Al momento non è visitabile (per restauro in corso) la Casa Museo, composta da 14 sale piene di decorazioni e mobili originari, ma è accessibile il Giardino Botanico, ricco di specie rare ed esotiche alternate lungo i terrazzamenti, in un percorso che arriva fino in prossimità della località Fiumelatte.

Il Giardino Botanico è visitabile dalle 9.30 alle 19.30.

Biglietto:

Intero € 10,00

Ridotto:

€ 7,00 per persone con più di 65 anni, gruppi composti da almeno 20 persone, per soci Touring Club Italiano, tesserati FAI, tesserati ICOM

€ 5,00 per ragazzi dai 15 ai 25 anni

Gratuito per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni compiuti, persone diversamente abili e un accompagnatore per ogni persona diversamente abile

Informazioni: https://www.villamonastero.eu/tariffe-orari/

Aperto solo a Pasquetta il Civico Museo della Seta Abegg di Garlate, situato in una filanda settecentesca, in riva al lago di Garlate, immersa in un giardino di gelsi, espone scoperte, invenzioni e macchine per la produzione di seta dal baco fino al tessuto.

Il museo conserva una ricca collezione di macchinari, esposti in modo da poter osservare le principali fasi di produzione: allevamento del baco, trattura dei bozzoli, torcitura della seta. Ha inoltre uno spazio dedicato alla tessitura. Conclude il percorso un settore dedicato al futuro dove vengono presentate le nuove ricerche e applicazioni della seta nel campo biomedico, della cosmesi, nella produzione di nuovi filati.