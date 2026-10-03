Lecco. Musica d’autore da Cerabino Pianoforti per la rassegna “Note al Museo”

Sandro Lazzeri e Maurizio Mastrini in scena con il progetto “Capelli Tour”

L’appuntamento in programma oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 17

LECCO – Musica d’autore e luoghi d’arte si incontrano nuovamente nel cuore della città nel pomeriggio di sabato 3 ottobre con inizio alle ore 17.00. Gli spazi di Cerabino Pianoforti ospitano uno degli appuntamenti più attesi della sezione autunnale della rassegna “Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura“.

L’evento vede protagonisti due stimati interpreti della scena musicale: il chitarrista Sandro Lazzeri e il pianista Maurizio Mastrini, che portano in scena il progetto “Capelli tour”. Un’occasione preziosa per il pubblico lecchese di ascoltare dal vivo un dialogo musicale raffinato, inserito all’interno di un cartellone culturale che sa valorizzare spazi espositivi e botteghe d’eccellenza trasformandoli in palcoscenici insoliti e suggestivi.

L’appuntamento rientra nel calendario organizzato dall’Associazione di musica e cultura Mikrokosmos APS, attiva da anni nella promozione di un circuito che unisce musica dal vivo e valorizzazione del patrimonio museale e artistico tra le province di Lecco, Como, Bergamo e Monza Brianza.

La rassegna, nata nel 2020 e strutturata in diversi fine settimana tra settembre e ottobre, si conferma un punto di riferimento per gli appassionati grazie alla formula che coniuga la scoperta dei beni culturali del territorio con performance artistiche di alto livello.

Il successo e la continuità dell’iniziativa sono resi possibili anche grazie al sostegno e al contributo del Fondo Ambiente e Cultura sostenuto da Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea. Oltre al supporto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e della Provincia di Bergamo.

La partecipazione al concerto di questo pomeriggio rappresenta così un tassello importante di un percorso corale che mette in rete le energie culturali e istituzionali della Lombardia. L’ingresso all’evento è aperto a tutti gli interessati.