A sostegno della missione contro la fame in Eritrea l’esibizione questo sabato del coro gospel Sol Quair

Teatro della serata benefica sarà la chiesa di San Giovanni a Lecco. I fondi raccolti andranno a sostengo del gruppo missionario GIMS

LECCO – Sarà una solidarietà in musica quella che andrà in scena questo sabato, 8 ottobre, nella Chiesa di San Giovanni, rione di Lecco. A dare supporto alle missioni in Africa ci penseranno infatti i soavi canti del coro Sol Quair che, come richiama il suo nome, entreranno dritti nell’anima degli ascoltatori.

A guidare il gruppo gospel per tutta la serata, oltre al maestro Giuseppe Caccialanza, un intento benefico legato all’operato del GIMS – Gruppo Impegno Missionario San Giovanni, e in particolare alla raccolta fondi a favore dell’emergenza fame in Eritrea, per cui l’iniziativa che si svolgerà a partire dalle ore 20.45 è organizzata.

Ormai da 50 anni l’associazione si occupa di sostenere le missioni in Africa, soprattutto in Malawi ed Eritrea. Un numero, il cinquanta, condiviso anche con il coro Sol Quair, che attualmente tiene all’anno un simile ammontare di concerti, principalmente a Lecco e nelle provincie limitrofe, rendendo ogni esibizione unica come l’evento che li ospita.

La serata è a ingresso libero, con la possibilità di fare un’offerta a sostegno del progetto.