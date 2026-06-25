Lecco nelle opere di Leonardo: in diretta a Unomattina lo studio dell’avvocato Massimo Mazzoleni

Il lecchese ha scoperto delle corrispondenze tra la chiesa dell’Ultima Cena e Santa Maria sopra Olcio

Il 26 giugno le telecamere di Rai 1 saranno a Mandello per alcuni collegamenti in diretta

MANDELLO – Ancora una volta il nostro territorio sarà protagonista in televisione grazie a Leonardo da Vinci. Venerdì 26 giugno, infatti, la trasmissione di Rai 1 “Unomattina”, condotta in studio dalla giornalista Daniela Ferolla, dedicherà alcuni collegamenti in diretta dalla Chiesa di Santa Maria sopra Olcio, nel comune di Mandello del Lario, uno dei luoghi più suggestivi del Lago di Como.

L’inviato e autore Rai Giordano Verardi accompagnerà i telespettatori alla scoperta di una ricerca che sta suscitando interesse e curiosità per le connessioni tra il territorio lariano e l’opera di Leonardo da Vinci. Al centro del collegamento vi saranno gli studi condotti dall’avvocato Massimo Mazzoleni, che ha recentemente evidenziato corrispondenze tra il panorama osservabile dalla Chiesa di Santa Maria sopra Olcio e alcuni elementi presenti nello sfondo dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Una proposta di studio che si inserisce nel più ampio dibattito sul rapporto tra Leonardo e il territorio della Provincia di Lecco.

La ricerca prende spunto dall’osservazione del paesaggio del Centro Lago e del ramo lecchese del Lago di Como, un territorio che da secoli affascina viaggiatori, studiosi e artisti e che conserva numerosi richiami all’opera e agli studi di Leonardo da Vinci, dalle Grigne al Fiumelatte, ai torrenti di Lierna, dalle sorgenti alle grotte e ai fenomeni naturali descritti negli appunti del grande maestro rinascimentale, e che hanno appunto ispirato, oltre all’Ultima Cena, alcune delle sue più importanti opere, come la Gioconda e la Vergine delle Rocce.

La presenza delle telecamere di Rai 1 a Santa Maria sopra Olcio rappresenta un’importante occasione di visibilità nazionale per il territorio del ramo lecchese del Lago di Como, contribuendo a richiamare l’attenzione su uno dei paesaggi più caratteristici e suggestivi ed affascinanti dell’area lariana.

I cittadini del territorio lariano e tutti gli appassionati della storia, dell’arte e del paesaggio del Lago di Como sono invitati a seguire la puntata di Unomattina di venerdì 26 giugno (8.35-11.30) su Rai 1. In diretta interverrà l’avvocato Massimo Mazzoleni per un approfondimento che vedrà protagonista il nostro territorio.