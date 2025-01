Lecco. Nuovo incontro in biblioteca dedicato al mondo dei fumetti

In cattedra ci saranno Teresa Radice e Stefano Turconi due autori di straordinario talento

L’incontro, ad ingresso grauito, si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 20:30. L’iniziativa rientra nel progetto “Biblioteca Futura”

LECCO – Un nuovo appuntamento in biblioteca, dedicato al mondo dei fumetti, è in arrivo. Si tratta dell’ultimo incontro della serie con gli autori di Bao Publishing, una delle case editrici più influenti nel panorama italiano, famosa per aver pubblicato autori di spicco come Zerocalcare.

La biblioteca ospiterà Teresa Radice e Stefano Turconi, due autori di straordinario talento e notorietà, pronti a condividere la loro passione e la loro esperienza nel mondo del fumetto. “Stefano Turconi, illustratore noto per il suo tratto elegante e dinamico, ha contribuito a rendere indimenticabili molte opere, tra cui i celebri ‘Il porto proibito’ e ‘Non stancarti di andare’, entrambi realizzati con Teresa Radice. Il suo stile, che fonde tradizione e modernità, è capace di emozionare i lettori attraverso il disegno” spiegano gli organizzatori.

“Invece, Teresa Radice, scrittrice e sceneggiatrice, è apprezzata per la profondità delle sue storie e per la capacità di trattare tematiche universali con sensibilità e poesia. I suoi testi sono caratterizzati da una narrazione avvincente e da personaggi che rimangono nel cuore – sottolineano i coordinatori dell’iniziativa – Recentemente, Radice e Turconi hanno pubblicato insieme il terzo volume de ‘Le ragazze del Pillar’, parte del ciclo narrativo de ‘Il porto proibito'”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Biblioteca Futura”, realizzato grazie al supporto di Regione Lombardia e finanziato attraverso il bando regionale Avviso Unico Cultura 2024.

L‘incontro si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 20:30 presso la Biblioteca Civica Uberto Pozzoli. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni sulla serata, è possibile contattare la biblioteca al numero 0341 481123 o scrivere a biblioteca@comune.lecco.it.