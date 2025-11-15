Lecco onora la musica con il Santa Cecilia Music Festival 2025

Il Festival andrà in scena da venerdì 21 a domenica 23 novembre

“Il Santa Cecilia Music Festival è il momento in cui la musica si trasforma in dialogo, amicizia e partecipazione”

LECCO – Dopo il grande successo della prima edizione, Lecco risuona di nuova musica con il Santa Cecilia Music Festival 2025, in programma da venerdì 21 a domenica 23 novembre. Tre serate all’insegna della patrona dei musicisti, con concerti, collaborazioni e performance che metteranno in luce l’energia e il talento delle realtà musicali del territorio.

Promosso dalla Consulta Musicale di Lecco con la collaborazione del Comune di Lecco, il festival si conferma un appuntamento di riferimento per la vita culturale e sociale della città, capace di unire cori, bande e ensemble strumentali in un’unica, vibrante celebrazione collettiva.

La seconda edizione si inaugura con importanti novità: il Coro Brianza di Missaglia, diretto dal maestro Andrea Brivio, entra ufficialmente a far parte della Consulta Musicale di Lecco, portando con sé una consolidata tradizione corale e un repertorio ricco di suggestioni ed emozioni.

Alla guida dell’associazione c’è il nuovo presidente Andrea Scandella, che affronta il ruolo con entusiasmo e una visione chiara per il futuro. “Il Santa Cecilia Music Festival è una festa che appartiene a tutta la città – commenta Scandella – È il momento in cui la musica si trasforma in dialogo, amicizia e partecipazione. Ma rappresenta anche un riconoscimento alla passione, alla costanza e all’impegno dei nostri gruppi, composti da musicisti che, con grande dedizione, mantengono viva la cultura musicale sul territorio. In una città come Lecco, che negli ultimi anni ha registrato un crescente flusso turistico anche internazionale, promuovere un festival musicale assume un valore strategico per la valorizzazione e la visibilità del nostro territorio”.

Il Santa Cecilia Music Festival 2025 proporrà tre serate all’insegna della musica e della condivisione, tra esibizioni corali e strumentali, repertori sacri e contemporanei, e collaborazioni inedite tra i gruppi della Consulta Musicale. Ogni appuntamento sarà un vero viaggio attraverso le diverse anime della musica lecchese, dal patrimonio corale e dalla tradizione bandistica fino alle più recenti sperimentazioni.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

Venerdì 21 novembre – ore 21 – Centro Civico Sandro Pertini. “Santa Cecilia tra sacro e profano”. Coro Leucum dell’Auser Lecco – Direttore: Alessandro Zubani. Coro Alpino Lecchese – Direttore: Francesco Bussani. Gruppo folcloristico Renzo e Lucia con Firlinfeu – Direttore: Alessandro Zubani.

Sabato 22 novembre – ore 21 – Santuario Nostra Signora della Vittoria. “Strumenti e voci per Santa Cecilia”. Corpo Musicale Alessandro Manzoni – Direttore: Davide Spreafico. Accademia Corale di Lecco – Direttore: Antonio Scaioli. Coro San Giorgio di Acquate – Direttore: Gianmarco Aondio.

Domenica 23 novembre – ore 21 – Chiesa Parrocchiale di Germanedo. “Dipinti canori, viaggiare col pensiero sulla traccia dei ricordi” Coro Femminile Vandelia – Direttore: Francesco Bussani Coro Grigna dell’A.N.A. – Direttore: Riccardo Invernizzi. Coro Brianza – Direttore: Andrea Brivio.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21 e l’ingresso sarà gratuito. Per restare aggiornati sul programma e sulle novità del festival, è possibile seguire le pagine social della Consulta Musicale di Lecco o visitare il sito www.consultamusicalelecco.it.