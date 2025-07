Lecco ospita “Emozione dei Giochi”. Arte, sport e cultura verso Milano Cortina 2026

Il progetto rientra nel programma ufficiale della Cultural Olympiad

Giovedì 31 luglio l’inaugurazione a Palazzo delle Paure

LECCO – La Torre Viscontea di Lecco sarà teatro del progetto “Emozione dei giochi – Culture Through Sport – Itinerari in Lombardia per le “Olimpiadi culturali”, un’iniziativa che unisce arte, sport e cultura in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Promosso da Regione Lombardia, Direzione Cultura e realizzato dalla Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, il progetto rientra nel programma ufficiale della Cultural Olympiad, portando a Lecco un percorso espositivo di respiro internazionale.

Un allestimento originale, interattivo e coinvolgente darà vita a una mostra fotografica arricchita da immagini e video emozionanti, che raccontano i momenti più memorabili dei Giochi Olimpici e Paralimpici. L’inaugurazione è in programma per giovedì 31 luglio alle ore 11:30 presso il Palazzo delle Paure.

L’iniziativa si svolgerà dal 31 luglio al 24 agosto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare questo link.