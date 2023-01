Lecco: “Parlo come Mangio”, alla Torre Viscontea la mostra contro lo spreco alimentare

L’iniziativa promossa in occasione della giornata di prevenzione dello spreco alimentare

A Lecco un vasto programma di proposte collegate al progetto Save the Food

LECCO – Una serie di iniziative in occasione della decima giornata di prevenzione dello spreco alimentare, fissata per il 5 febbraio. Anche a Lecco è in programma un vasto programma di iniziative collegate al progetto Save the Food.

Sabato 4 febbraio apre in Torre Viscontea la mostra interattiva “Parlo come mangio”, in collaborazione con Fondazione Pime Onlus e realizzata grazie al contributo di Dussman srl. La mostra si inserisce nel progetto “Save the Food”, nato ad aprile 2022 grazie alla fiducia di Fondazione Comunitaria del Lecchese, che vuole essere una risposta a un visibile incremento della povertà alimentare, supportando l’accesso al cibo delle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria e contrastando il fenomeno dello spreco alimentare.

La mostra vuole affrontare in particolare le tematiche del consumo sostenibile, della salvaguardia della qualità alimentare, della convivenza tra esigenze della campagna e della città, della tracciabilità dei prodotti, dello spreco alimentare e dell’educazione di nuove generazioni di consumatori attente al contesto globale in cui si giocano le scelte individuali e collettive. “Parlo come Mangio” vuole essere un laboratorio del pensiero e dell’azione: attraverso una serie di installazioni interattive, sarà possibile il dialogo con i visitatori, fonte di curiosità e interesse pur non rinunciando a contenuti e approfondimenti.

L’esperienza della mostra temporanea si configura come un “viaggio” attraverso cinque “stanze”, che rappresentano simbolicamente il percorso educativo richiesto al visitatore: la stanza della sacralità della Terra, il Mercato mondiale, la stanza dei prodotti Italiani, quella dello spreco alimentare e la stanza della convivialità. “Parlo come Mangio” affida a tutti un invito e un impegno: pensare insieme il futuro iniziando ad agire nel quotidiano, consapevoli che le nostre azioni individuali hanno ormai effetti globali.

Oltre alla mostra, vengono proposti eventi collaterali.

Sabato 4 febbraio dalle 10 alle 16 si terrà in piazza Garibaldi “Mercato sprecato”, iniziativa di sensibilizzazione e distribuzione di frutta e verdura invenduta, ammaccata o non perfetta, donata dai fruttivendoli locali (a cura di Legambiente Lecco) e banchetti informativi e di sensibilizzazione sullo spreco alimentare.

Mercoledì 8 febbraio alle 18.30 a Palazzo delle Paure si terrà invece la presentazione alla cittadinanza del progetto “Save The Food – rete Lecchese contro lo spreco alimentare”. Verrà lanciato il progetto “Barro lo spreco”.

Infine venerdì 10 febbraio alle 18 l’auditorium della Camera di Commercio ospiterà la conferenza pubblica di approfondimento e confronto rivolta alla cittadinanza dal titolo “Dagli sprechi alimentari alla fame nel mondo”.

La mostra in Torre Visconte resterà aperta fino al 26 febbraio con i seguenti orari: martedì 9-12.30, da mercoledì a venerdì 9-15.30, sabato 14-18, domenica 10-18. La mostra sarà fruibile dalle scuole della città durante la settimana, con visite guidate condotte da educatori ed educatrici della Fondazione PIME Onlus, mentre nei weekend sarà aperta alla cittadinanza, secondo gli orari della Torre Viscontea. Ingresso gratuito