Lecco, Polo archivistico, mercoledì 11 giugno la presentazione della guida del Simul

La guida di 80 pagine raccoglie le schede descrittive di tutti i preziosi fondi archivistici e documentari custoditi nella sezione

LECCO – Presso il Palazzo delle Paure, mercoledì 11 giugno alle ore 18, si terrà la presentazione del volume “La sezione separata d’archivio del Simul – guida ai fondi documentari”.

La guida di 80 pagine, dedicata al polo archivistico inaugurato nel dicembre 2021, raccoglie le schede descrittive di tutti i preziosi fondi archivistici e documentari custoditi nella sezione. Tra questi figurano l’archivio della famiglia Badoni, l’archivio tecnico Badoni, i fondi documentari di Giuseppe Bovara e Antonio Stoppani, oltre all’archivio storico dei Musei civici di Lecco, oggi parte integrante del Sistema museale urbano lecchese.

“Con questa guida, che illustra la nostra sezione separata d’archivio e i suoi importanti fondi storici, concludiamo un percorso avviato nel 2021 con l’inaugurazione del nuovo polo archivistico presso gli spazi del Politecnico di Milano, polo territoriale di Lecco – prosegue Simona Piazza, assessora alla Cultura del Comune di Lecco – Questo volume rappresenta un prezioso completamento della collana prodotta dal Simul, che già include due pubblicazioni dedicate a far conoscere, attraverso la ricerca e la divulgazione, il nostro ricco patrimonio storico, artistico e culturale”.

Si tratta del terzo volume della collana di guide per visitatori e utenti realizzata dal Simul, che già comprende le pubblicazioni dedicate al Museo Manzoniano (Villa Manzoni) e alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (Palazzo delle Paure). L’opera è stata curata dal direttore del Simul, Mauro Rossetto, con contributi testuali di Marco Lanzini dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, di Paolo Crippa del Simul, oltre allo stesso Rossetto.

Al momento sono previsti gli interventi della vicesindaca e assessora alla Cultura Simona Piazza, della soprintendente archivistica e bibliografica della Lombardia Annalisa Rossi, oltre a quelli degli autori.