Lecco protagonista delle celebrazioni lombarde per gli 800 anni del Cantico delle Creature

Eventi fino a dicembre tra concerti, visite guidate e laboratori culturali

La Lombardia celebra il Cantico delle Creature con mostre, concerti e laboratori. L’assessore Caruso: “La cultura come ponte tra passato e presente”

LECCO – Anche Lecco sarà uno dei centri principali delle celebrazioni lombarde per gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, con un programma diffuso che intreccia arte e spiritualità. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Terra Santa insieme alle famiglie francescane, è sostenuta dalla Regione con un contributo di 17.500 euro attraverso l’Avviso Unico Cultura 2025 e rientra nel programma triennale Frate Francescano 2023-2026. Centenari francescani in Lombardia.

“Con questo progetto – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Francesca Caruso – la Lombardia ricorda l’importante anniversario del più antico testo poetico della letteratura italiana di cui conosciamo anche l’autore. L’iniziativa rinnova inoltre il legame della nostra regione con la sua storia francescana, che ha lasciato tracce profonde sul territorio. È la dimostrazione di come la cultura possa farsi ponte tra passato e presente, tra tradizione e linguaggi contemporanei”.

Fino a dicembre, Lecco e le altre province coinvolte – Milano, Pavia, Brescia, Lodi, Mantova e Varese – ospiteranno mostre, concerti, visite guidate, laboratori e momenti di incontro. “Gli eventi – ha aggiunto Caruso – mirano a stimolare la partecipazione dei cittadini, promuovere il welfare culturale e rendere attuale l’eredità di San Francesco, anche in vista del 2026, anno in cui ricorrerà l’anniversario della sua morte”.

Composto tra il 1224 e il 1225, il Cantico delle Creature è considerato il primo testo letterario in volgare italiano, destinato a un pubblico di fedeli che non comprendeva il latino. San Francesco, patrono d’Italia e fondatore dell’Ordine dei frati francescani, iniziò a scriverlo due anni prima della sua morte.

Il progetto prevede cinque azioni principali. Il Museo Diffuso francescano porterà nei musei lombardi mostre dedicate all’iconografia del santo, un percorso tra spiritualità, arte e territorio visitabile tra novembre e febbraio. Parallelamente, i cicli di visite guidate Incontra Francesco permetteranno di scoprire conventi e luoghi francescani, approfondendo le opere sociali ancora attive sul territorio.

A Lecco e Pavia, il programma prevede gli eventi-spettacolo “Laudato si’. Un Cantico per i popoli del mondo” con l’Orchestra AllegroModerato, che intreccia musica, narrazione e pluralità linguistica per celebrare fraternità e rispetto del creato. AllegroModerato, nata a Milano nel 2011, è una cooperativa sociale rivolta a bambini, giovani e adulti con disabilità.

Non mancheranno i concerti di “Note di Pace”, con l’Orchestra da camera dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, realtà musicale interreligiosa impegnata nella promozione della convivenza tra culture. Il carcere di Busto Arsizio ospiterà inoltre il laboratorio teatrale “Un Cantico per tutti”, curato dall’Associazione l’Oblò, che coinvolgerà detenuti, bambini, persone con disabilità e pazienti oncologici per mettere in scena il Cantico come atto di restituzione sociale, linguistica e musicale.

Il programma si completa con proiezioni cinematografiche e una camminata tematica a Pavia alla scoperta delle tracce francescane locali.

“Questi appuntamenti – ha concluso Caruso – valorizzano l’eredità culturale e sociale di San Francesco d’Assisi con linguaggi e forme espressive contemporanee, generando impatti duraturi sul territorio. Un percorso che si connette anche con eventi di rilevanza internazionale come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”.