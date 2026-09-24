Lecco, “Radici in cammino” racconta l’emigrazione dal Sud nel Lecchese

Il primo appuntamento autunnale del ciclo “Archivi per Lecco” promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara

Martedì 29 settembre alle 21 all’Officina Badoni

LECCO – Le storie di chi ha lasciato il Sud Italia per costruire una nuova vita nel Lecchese tornano al centro di un appuntamento dedicato alla memoria del territorio. Si intitola “Radici in cammino. Voci e memorie dell’emigrazione dal Sud Italia nel Lecchese (1950-1970)” l’incontro in programma martedì 29 settembre alle 21 nella Sala Neogotica di Officina Badoni, in corso Matteotti 7 a Lecco.

La serata inaugura la stagione autunnale del ciclo “Archivi per Lecco”, promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara e dedicato a diversi aspetti della cultura e dell’identità lecchese. L’appuntamento nasce dalla collaborazione con l’Associazione Amici della Calabria e del Sud Odv e sarà l’occasione per presentare un volume frutto di un progetto più ampio, sostenuto anche dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Al centro ci sarà il fenomeno dell’emigrazione dal Sud Italia verso il Lecchese tra il 1950 e il 1970, in una fase caratterizzata dall’espansione industriale del territorio nel Secondo Dopoguerra. Il progetto ha raccolto documenti e, soprattutto, testimonianze orali, con l’obiettivo di conservare memorie personali e ricostruire un passaggio significativo della storia economica e sociale locale.

A confrontarsi sul tema saranno Elisabetta Gandolfi, curatrice delle interviste, Emilio Zangari, presidente dell’Associazione Amici del Sud, e Maurizio Crippa, dirigente industriale. Con loro gli studiosi Carlo Prandi e Anna Maria Molinari. A moderare l’incontro sarà Umberto Calvi.

Esperienze personali, ricordi e aneddoti contribuiranno a ricostruire un fenomeno che ha interessato il mondo del lavoro e lo sviluppo economico del Lecchese. Un racconto affidato anche alla memoria di chi ha vissuto direttamente quella stagione di migrazioni interne.

Durante la serata saranno inoltre esposti pannelli con fotografie d’epoca, mentre al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale dedicato alla tradizione calabrese.

L’appuntamento è quindi per martedì 29 settembre alle 21, alla Sala Neogotica di Officina Badoni. Non è richiesta la prenotazione.

Nel frattempo è già stato annunciato anche il tema del successivo appuntamento del ciclo. Venerdì 9 ottobre, sempre alle 21 e all’Officina Badoni, sarà protagonista il Ponte Innominato, il ponte ferroviario che scavalca l’Adda da Lecco in direzione di Valmadrera. A raccontarne la storia sarà il professor Salvatore Bordonaro, chiamato a illustrare la vicenda complessa e particolare del manufatto

Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com