Lecco, rassegna Concerti di Santa Marta: debutto con il flauto di Messina

Nella chiesa di Santa Marta il concerto inaugurale della quarta edizione con il giovane musicista dell’Accademia Karajan

Appuntamento giovedì 30 aprile alle ore 21

LECCO – Un giovane talento del panorama internazionale inaugura la quarta edizione de “I concerti di Santa Marta”, la rassegna musicale ospitata nell’omonima chiesa di Chiesa di Santa Marta di Lecco.

Giovedì 30 aprile alle ore 21 si esibirà il flautista Lorenzo Messina, attualmente membro dell’Accademia Karajan dei Berliner Philharmoniker, tra le istituzioni musicali più prestigiose al mondo.

Il concerto inaugurale è promosso dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Accanto a Messina al flauto, il pianista Umberto Ruboni accompagnerà un percorso musicale che attraversa il primo Novecento fino agli anni Cinquanta.

In programma la Sonata per flauto e pianoforte di Siegfried Karg-Elert, il celebre Syrinx di Claude Debussy, la Sicilienne et Burlesque di Alfredo Casella e la Sonata di Francis Poulenc, in un itinerario sonoro che unisce virtuosismo, evocazione e intensità emotiva.

Messina si forma all’interno dell’Accademia Karajan sotto la guida di Kirill Petrenko ed Emmanuel Pahud, entrando in contatto diretto con i musicisti dei Berliner Philharmoniker, una delle orchestre più prestigiose al mondo.

Il concerto, che apre ufficialmente la rassegna 2026, è a ingresso libero. Un appuntamento che porta a Lecco un interprete già inserito nei circuiti internazionali della musica classica.