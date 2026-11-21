Nasce “Acqua Ferro Città”, un percorso tra storia e archeologia industriale

Già installati i primi pannelli nei rioni lecchesi. Online il sito con mappe, fotografie e approfondimenti. Inaugurazione durante Xmas Lab 2026

LECCO – Sessantasette tappe per riscoprire la storia industriale, sociale e ambientale della Valle del Gerenzone, da Laorca fino al lago. Si chiama “ACQUA FERRO CITTÀ” il nuovo progetto promosso da Officina Gerenzone APS con il contributo del Rotary Club Lecco, nato per valorizzare un patrimonio che ha segnato profondamente l’identità della città.

I primi pannelli informativi sono già comparsi nei vicoli e nelle strade di Lecco e nelle prossime settimane la rete delle installazioni sarà completata. È inoltre online il sito www.acquaferrocitta.it, dove è possibile consultare la mappa delle 67 tappe e i relativi contenuti di approfondimento.

Il percorso attraversa i rioni di Laorca, Malavedo, Rancio, San Giovanni e Castello, fino al centro cittadino, ripercorrendo secoli di lavoro, ingegno e trasformazioni. La Valle del Gerenzone custodisce infatti alcune delle radici più antiche della vocazione industriale e manifatturiera lecchese, attraverso luoghi che non sempre sono immediatamente riconoscibili, ma che raccontano una parte importante della storia economica e sociale del territorio.

L’obiettivo di “ACQUA FERRO CITTÀ” è proprio quello di rendere accessibile questa memoria, mettendo in relazione i luoghi con documenti, fotografie, testimonianze e materiali storici. Ogni pannello propone una breve descrizione in italiano e inglese e un QR code che rimanda alla scheda digitale dedicata, dove il visitatore può approfondire la storia della singola tappa attraverso immagini, mappe e curiosità. In alcuni punti sarà inoltre possibile ascoltare estratti del poema dialettale Il Cavalier Gerenzon di Luigi Manzoni, pubblicato nel 1955 e interpretato da Gianfranco Scotti.

Le tappe sono state individuate da Officina Gerenzone attraverso la ricerca sul territorio e la consultazione della bibliografia esistente, in continuità con il progetto dell’Ecomuseo della Valle del Gerenzone immaginato nei primi anni Novanta. L’associazione ha curato i contenuti, le traduzioni in inglese e i rapporti con i proprietari degli immobili per l’affissione dei pannelli.

«Con ACQUA FERRO CITTÀ vogliamo dare finalmente concretezza ad un percorso da tempo immaginato. Paesaggio, ambiente, archeologia industriale, personaggi, vicende umane e familiari. Questi primi 67 pannelli, perché nel tempo l’obiettivo è quello di implementarli, rappresentano un primo passo concreto: invitano a fermarsi, osservare e ri-scoprire, mentre il sito permette di approfondire attraverso documenti, fotografie, mappe e testimonianze. È un progetto che nasce dal lavoro di ricerca dei volontari e dalla volontà di condividere con tutta la città la ricchezza e la varietà culturale depositata lungo le sponde del Gerenzone», dichiara Paolo Colombo, presidente di Officina Gerenzone APS.

Il progetto è stato sostenuto dal Rotary Club Lecco, che ha scelto di contribuire all’iniziativa già durante la precedente presidenza di Paolo Vanini. «ACQUA FERRO CITTÀ mette insieme memoria, cultura e tecnologia in un percorso concreto e accessibile, costruito grazie al lavoro dei volontari», sottolinea Massimo Dell’Oro, presidente del Rotary Club Lecco.

L’inaugurazione durante Xmas Lab 2026

L’inaugurazione ufficiale del percorso si terrà il 29 novembre a Oto Lab, in via Mazzucconi 12, in occasione di Xmas Lab 2026. All’incontro seguirà una passeggiata guidata tra Rancio e San Giovanni, con apertura straordinaria del Locale Turbina dell’ex OASA – Olimpio Aldè.

Al rientro a Oto Lab sarà possibile visitare i Mercatini Xmas Lab e, al primo piano, la mostra fotografica “Ferro e acqua” di Alessio Volontè, già ospitata nelle scorse settimane alla Torre Viscontea.

L’iniziativa è aperta a tutti, previa registrazione sul sito www.officinagerenzone.it oppure attraverso il link dedicato alla prenotazione.