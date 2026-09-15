Lecco – San Marino, la musica crea ponti: grande successo per il concerto gemellaggio al Pertini

Sul palco 40 chitarristi protagonisti di una serata emozionante

Progetto che unisce formazione, cultura e amicizia tra territori

LECCO – Grande emozione e sala gremita giovedì 11 settembre al Civico Centro Pertini di Lecco per il Concerto del Campus Guitar Orchestra 2026, evento culminante del “gemellaggio musicale” tra Lecco e San Marino.

Sul palco 40 giovani chitarristi: l’Orchestra In Corde Chordis dell’Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco diretta dal M° Emilia Cappello e l’Orchestra di Chitarre dell’Istituto Musicale Sammarinese, guidata dai Maestri Fabio Casali, Angelo Guidi, Paolo Santi ed Emanuela Valmaggi.

Presenti alla serata la Presidente del Consiglio Comunale di Lecco Virginia Tentori e il Direttore dell’Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco, M° Gianluca Cesana, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni a un progetto che unisce formazione, cultura e amicizia tra territori.

La serata, davvero bella e coinvolgente, è stata suddivisa in tre momenti. Ad aprire l’orchestra In Corde Chordis, con un programma frizzante dai Beatles a Sting, Guetta e Alan Walker. A seguire l’Orchestra di Chitarre dell’Istituto Musicale Sammarinese con brani originali di Vito Nicola Paradiso e Alan Shoesmith, tra cui la divertente Pinocchiata.

Momento più atteso il gran finale con le orchestre riunite dirette con eleganza dal M° Cappello, da Viva Jujuy a Pirati dei Caraibi, Halleluja, The Addams Family e la travolgente Mission Impossible, accolte da lunghissimi applausi.