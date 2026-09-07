Lecco – San Marino, venerdì il concerto al centro civico di Germanedo

L’evento promosso dal civico istituto musicale Giuseppe Zelioli

LECCO – Venerdì 11 settembre alle 21 al centro civico Sandro Pertini si terrà il concerto a ingresso libero “Lecco – San Marino”, che vedrà protagonisti l’orchestra di chitarre del civico istituto musicale Giuseppe Zelioli “In Corde Chordis”, diretta da Emilia Cappello, e l’ensemble di chitarre dell’istituto musicale sammarinese, composto dai maestri Fabio Casali, Angelo Guido, Paolo Santi ed Emanuela Valmaggi.

Così l’assessore alla cultura Cinzia Bettega: “Un concerto che sancisce l’importante collaborazione tra la nostra scuola e l’istituto Musicale Sammarinese. Questo gemellaggio arricchisce l’esperienza dell’Istituto Civico Zelioli e permette ai ragazzi di vivere un’esperienza di condivisione con altri studenti oltre il nostro territorio. E’ una bellissima occasione, dunque, per promuovere la cultura della musica tra i giovani.”

A seguito del concerto svoltosi lo scorso anno a San Marino, le due realtà si ritrovano questa volta a Lecco per condividere nuovamente il palcoscenico e regalare al pubblico un programma ricco, coinvolgente e capace di attraversare generi e atmosfere diverse. Le chitarre saranno infatti protagoniste di un viaggio musicale che spazierà dai Beatles a David Guetta, da Sting ad Alan Walker, fino alle celebri colonne sonore di Pirati dei Caraibi, Mission: Impossible e The Addams Family. La serata culminerà poi con le orchestre riunite, per un grande finale che vedrà suonare insieme i giovani musicisti di Lecco e San Marino.