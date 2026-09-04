“Lecco Scapigliata”, percorsi, sapori e musica tra ville e parchi

Il 19 e 20 settembre

Due giornate speciali per scoprire luoghi e testimonianze legate alla Scapigliatura

LECCO – Villa Ponchielli, Villa Gomes e Villa Ghislanzoni aprono al pubblico per l’iniziativa “Lecco Scapigliata”, due giornate speciali, sabato 19 e domenica 20 settembre, che offriranno la possibilità di scoprire luoghi e testimonianze legati alla corrente artistica che ha caratterizzato la loro storia.

Questa occasione darà la possibilità ai cittadini di riscoprire il legame profondo tra la città e la stagione irriverente e visionaria della Scapigliatura, all’interno di luoghi che generalmente non sono accessibili al pubblico: Villa Ponchielli, dimora del compositore Amilcare Ponchielli, con la visita al magnifico parco che la circonda, Villa Gomes realizzata per il maestro Antonio Carlos Gomes, oggi sede dell’istituto civico Zelioli e, infine, Villa Ghislanzoni, casa di Antonio Ghislanzoni, librettista dell’Aida, di proprietà della famiglia Invernizzi.

Le visite guidate saranno arricchite da momenti teatrali e musicali, capaci di evocare atmosfere, personaggi e sensibilità del periodo, e si concluderanno con un momento che celebra i sapori del territorio attraverso una degustazione di vini e prodotti locali.

L’evento prevede infatti due modalità di partecipazione, entrambe gratuite. La prima consiste in un tour completo delle tre ville, con partenza da Villa Ponchielli e conclusione in Villa Ghislanzoni, compreso di degustazione finale, per la quale è necessario prenotarsi a questo collegamento. Con la seconda modalità sarà invece possibile fare visita alle singole ville, con un accompagnatore e senza prenotazione, seguendo i turni previsti ogni mezz’ora.

Così l’assessore alla Cultura Cinzia Bettega: “Siamo lieti di annunciare questa iniziativa e sono certa che verrà accolta con grande interesse, in modo particolare dai lecchesi che per primi hanno il desiderio di riscoprire e vivere il patrimonio storico e culturale della nostra città. L’evento dedicato alla Scapigliatura, ai suoi luoghi e alle figure che ne hanno segnato la storia sul territorio, rappresenta per l’amministrazione il primo passo di un percorso più ampio che punta a rafforzare e ampliare la proposta culturale e turistica di Lecco, valorizzando ciò che la città può offrire: la sua storia, la tradizione letteraria e i suoi luoghi identitari.”

“Lecco Scapigliata: percorsi, sapori e musica tra ville e parchi” è un’iniziativa promossa dal Comune di Lecco e parte della rassegna “Le tradizioni Lariane”, vincitrice del bando “Itinerari ed Eventi in Lombardia 2026”, realizzata con il contributo di Regione Lombardia.