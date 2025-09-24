Lecco si prepara all’Open Day della Scuola Allievi della Filarmonica “Giuseppe Verdi”

Un’opportunità unica per immergersi nel mondo della musica e incontrare da vicino i maestri

L’Open Day si svolgerà sabato 27 settembre dalle 14.30 alle 18

LECCO – Un pomeriggio dedicato alla musica, alla scoperta e alla passione: la Scuola Allievi della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco apre le porte a tutti gli interessati con un Open Day in programma sabato 27 settembre, dalle 14:30 alle 18, presso la sede di via Don Antonio Invernizzi 31.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per conoscere l’attività didattica della scuola, incontrare insegnanti e allievi, e immergersi nell’atmosfera vibrante di una realtà musicale che da anni forma giovani talenti sul territorio.

La grande novità di quest’anno è l’assegnazione di dieci borse di studio, del valore di 200 euro ciascuna, messe a disposizione dei nuovi iscritti grazie al prezioso sostegno di Czechoslovak Group. Per candidarsi a questo importante contributo, sarà sufficiente compilare, dopo l’Open Day, l’apposito modulo disponibile alla pagina www.filarmonicaverdilecco.it/scuola/info-e-costi.

La Scuola della Filarmonica si rivolge principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a persone di tutte le età che desiderano avvicinarsi al mondo della musica con entusiasmo e curiosità.

Nel corso del pomeriggio di sabato, durante l’Open Day, sarà possibile ascoltare e provare direttamente, insieme ai maestri, gli strumenti messi a disposizione: flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone, eufonio, basso tuba e percussioni.

Alle lezioni di strumento si affiancano regolarmente lo studio della teoria musicale e del solfeggio, e per i nuovi allievi è previsto anche l’accesso gratuito alle esercitazioni di musica d’insieme.

Per i più piccoli è inoltre attivo il corso di propedeutica musicale, condotto da insegnanti giovani, preparati e con una solida esperienza sia in ambito musicale che educativo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare questo sito oppure contattare i responsabili via e-mail all’indirizzo bandaverdilecco@libero.it o telefonicamente al numero 338 8008131 (Tiziano Rusconi).