Lecco. Siae e Fita uniscono le forze per valorizzare il teatro amatoriale

Collaborazione innovativa per tutelare il diritto d’autore e sostenere le compagnie teatrali amatoriali

“Promuovere una diffusione più estesa del repertorio protetto, assicurando la tutela dei diritti degli autori”

LECCO – SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) hanno siglato un accordo strategico per il teatro amatoriale italiano. Questa collaborazione punta a bilanciare la tutela del diritto d’autore con le esigenze delle realtà amatoriali, favorendo la promozione e la diffusione della cultura teatrale su tutto il territorio nazionale.

“L’accordo con FITA si inserisce in un contesto di crescita significativa per il teatro italiano. In questo scenario, il teatro amatoriale ha un ruolo fondamentale per la sua capillarità, la capacità di presidiare il territorio e l’importanza formativa e sociale che esercita nelle comunità, costituendo una quota consistente (circa il 24%) degli eventi teatrali di prosa in Italia” dichiara Matteo Fedeli, Direttore Generale SIAE.

“Proprio per questo – continua Fedeli – abbiamo voluto mettere a disposizione delle compagnie teatrali amatoriali un sistema più snello, trasparente e sostenibile. Il nostro obiettivo è favorire una più ampia diffusione del repertorio tutelato, garantendo i diritti degli autori e promuovendo allo stesso tempo la partecipazione culturale, che oggi si conferma in forte espansione in tutto il Paese”.

L’accordo, in via sperimentale, prevede tariffe forfettarie per gli spettacoli dal vivo delle Compagnie Amatoriali (sia a pagamento che gratuiti), calcolate in base alla capienza della sala (fino a 300 posti) e al prezzo del biglietto (fino a 30 euro). Inoltre, introduce semplificazioni volte a facilitare l’utilizzo del repertorio teatrale tutelato.

“Con l’accordo Fita/SIAE viene ancora una volta riconosciuto il ruolo di leadership della nostra Federazione nel settore del teatro amatoriale. Il proficuo dialogo tra SIAE e il Consiglio Direttivo Nazionale, grazie al prezioso contributo del consigliere Giunio Lavizzari Cuneo, oltre a un formale riconoscimento di Fita – spiega il Presidente Carmelo Pace – offre alle compagnie iscritte e agli organizzatori di eventi che le ospitano l’opportunità di beneficiare di agevolazioni economiche e procedure semplificate. L’obiettivo è promuovere sempre più il teatro, in particolare quello amatoriale, quale risorsa culturale, economica e sociale fondamentale per il nostro Paese. Chi fa parte della comunità Fita ha sempre una marcia in più”.

L’accordo, in vigore dal 1° settembre, è stato concepito per promuovere e valorizzare il ruolo sociale e artistico del teatro amatoriale, svolto da realtà senza scopo di lucro.