Lecco. Su il sipario al Teatro Cenacolo Francescano, ecco tutte le novità

Il 10 ottobre si riparte dal progetto Piccoli e grandi insieme in musica”

“Volevamo tornare a vivere la sala con un progetto intergenerazionale che unisse grandi e piccoli, nel segno dell’inclusività”

LECCO – “Piccoli e grandi insieme in musica” è il progetto realizzato per riaprire la stagione del Teatro Cenacolo Francescano di Lecco. La speranza è che la pandemia rimanga sotto controllo e che, dopo mesi a dir poco complicati, si cominci a vedere una luce in fondo al tunnel. Una luce che, grazie a vaccinazioni e green pass, potrebbe portare presto all’aumento della capienza delle sale fino all’80%.

Il Teatro Cenacolo Francescano non ha mai smesso di crederci e si fa trovare pronto all’appuntamento della riapertura aprendo il sipario con una rassegna che ha potuto godere del contributo del bando ripartenza del comune di Lecco: “Siamo felici di poter proseguire la lunga tradizione di collaborazione con il Cenacolo Francescano – ha detto l’assessore alla cultura Simona Piazza -. Il bando ripartenza aveva lo scopo di dare un contributo alle varie realtà della città non solo per dare una mano nella ripresa delle attività, ma per consentir loro di proseguire nella loro mission più ampia che ha sicuramente risvolti sociali. Oggi abbiamo la necessità di ripartire dalla cultura in spazi protetti e sicuri perché la cultura ci dà l’opportunità di riflettere”.

Marcello Corti, direttore artistico, è entrato nel vivo del progetto “Piccoli e grandi insieme in musica”: “Abbiamo pensato di tornare a vivere la sala proponendo qualcosa di intergenerazionale che unisse grandi e piccoli. E abbiamo cercato di farlo pensando in maniera più inclusiva possibile, da qui la collaborazione con l’associazione La Goccia e e la volontà di pensare anche ai ragazzi con difficoltà (ad esempio quelli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento) nella preparazione di tutti i materiali relativi alla rassegna”.

Una rassegna che vede sul palcoscenico diversi “attori” a partire dal Cenacolo Francescano con la sua sala di comunità, al comune di Lecco che ha messo a disposizione un contributo attraverso il bando, all’associazione culturale Esecutori di Metallo su Carta per quanto riguarda produzioni musicali e materiali didattici, all’associazione La Goccia sul fronte inclusione e comunicazione a all’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome – Lombardia (Anbima), rappresentata dal presidente regionale Pierpaolo Arlati, per il coinvolgimento giovanile e le produzioni musicali.

Quattro gli appuntamenti in programma a partire dal 10 ottobre (ore 15.30) con il concerto gratuito della Banda Giovanile Rappresentativa Anbima Lombardia nel cortile dell’oratorio della parrocchia (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO E LE INFORMAZIONI PER PARTECIPARE).

Il teatro Cenacolo non si ferma

Il presidente Mario Bonacina si auspica una ripartenza vera dopo l’improvvisa chiusura avvenuta nell’ormai lontano febbraio 2020: “La rassegna Piccoli e grandi insieme è stata l’unica che siam riusciti a chiudere in quel malaugurato 2020 e ricordo che fu un vero e proprio successo. Sono felice di annunciare che questa rassegna ripartirà il 31 ottobre con il titolo ‘Piccoli e grandi insieme – Favole a teatro. Non è tutto perché il 13 ottobre partiamo con i primi 10 film della rassegna ‘Ciak Cenacolo’, giunta ormai alla 30^ edizione. Grazie a un contributo di Regione Lombardia che ha finanziato il 50% del costo sostenuto dalla parrocchia abbiamo un nuovo proiettore digitale e un impianto dolby stereo: una spesa non indifferente che però ci ha restituito una sala moderna in grado di proiettare anche le prime visioni. L’ultima rassegna a cui stiamo lavorando è la tradizionalissima ‘Una città sul palcoscenico’: abbiamo deciso di ripartire nonostante le difficoltà delle compagnie perché il cenacolo in questi anni è diventata la casa delle compagnie amatoriali. E poi abbiamo in mente altre idee, come Lecco Lirica tra gennaio e febbraio, sempre con una grande attenzione alle norme covid”.

A breve sarà possibile trovare tutte le novità sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it.