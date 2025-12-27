Lecco, successo per la mostra dei presepi in Torre Viscontea

L’esposizione, giunta alla 14esima edizione, è a cura degli Amici del Presepio di Lecco

Allestita in Torre Viscontea resterà aperta fino all’11 gennaio

LECCO – Seimila persone: tante hanno fatto capolino in questi giorni in Torre Viscontea per ammirare la splendida esposizione di presepi allestita dai soci dell’associazione italiana Amici del Presepio, sede di Lecco, in collaborazione con il SiMuL. Ben 60 i presepi esposti, suddivisi tra tradizionali, diorami e sculture. Molto suggestivo l’allestimento nel locale del corpo di guardia con sagome ad altezza naturale che ricreano la messa di Greccio del 1223 voluta da San Francesco.

La mostra sta riscuotendo anche un grande apprezzamento da parte dei bambini che possono scrivere un loro pensiero o augurio su dei cartoncini colorati ed appenderli agli alberi posti sullo scalone di ingresso.

L’esposizione, che mescola arte, fede e tradizione generando stupore e gioia sia nei grandi che nei piccoli, sarà aperta fino all’11 gennaio con i seguenti orari: giovedì 11-13, da venerdì a domenica 10-18 (nei sabati 27 dicembre e 3 gennaio chiusura posticipata alle 19).

Sono inoltre previste aperture straordinarie il 6 gennaio dalle 10 alle 18, il 31 dicembre dalle 10 alle 14 e a Capodanno dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura). Ingresso libero.