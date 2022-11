La pellicola in proiezione lunedì 7 novembre

Regista dell’opera Padre David Maria Turoldo, ricordato a trent’anni dalla scomparsa

LECCO – Per celebrare i trent’anni dalla morte di Padre David Maria Turoldo, al Nuovo Aquilone sarà proiettato il film ‘Gli ultimi’. La pellicola finirà sugli schermi del cinema di Lecco lunedì 7 novembre. A girarla lo stesso Turoldo, grande uomo di fede che abitò anche nella città capoluogo di provincia.

Protagonista della trama è Checo, figlio di poveri contadini del Friuli, che da ragazzo brillante ma isolato dai compagni finisce per ribellarsi alla sorte, cominciando a lavorare con gli uomini, non prima di aver attraversato un percorso di crescita. Centrali nel racconto gli spaventapasseri, nomignolo attribuito a Checo e spauracchi con cui finisce anche per identificarsi, fino a quando non ci sarà una svolta.

L’ingresso per la visione, che avrà inizio alle ore 21.00, è gratuito. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito https://www.aquilonelecco.it/ e a iscriversi alla newsletter settimanale.