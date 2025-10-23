Lecco. Torna a Villa Gomes il corso di storia della musica

Un viaggio formativo dal Medioevo al Novecento con il musicologo Angelo Rusconi

Il percorso inizierà lunedì 3 novembre

LECCO – Torna a Villa Gomes, dal 3 novembre, il corso di storia della musica a cura del musicologo Angelo Rusconi, organizzato dal Civico istituto musicale Giuseppe Zelioli di Lecco.

Il percorso, articolato su un ciclo triennale di dieci lezioni all’anno, accompagnerà i partecipanti in un viaggio affascinante attraverso oltre mille anni di storia della musica, dal Medioevo alle avanguardie del Novecento. Le lezioni, arricchite da ascolti guidati e strumenti multimediali, sono pensate in chiave divulgativa e accessibile a tutti, anche a chi non possiede una formazione musicale specifica.

Il programma prevede tre appuntamenti settimanali, il lunedì, martedì e mercoledì alle ore 18.30, con la possibilità di seguire gli incontri in presenza o da remoto. Il lunedì sarà dedicato alla musica più moderna, dal tardo Romanticismo fino alle rivoluzioni del Novecento. Il martedì si concentrerà sul periodo classico della musica occidentale, con compositori come Mozart, Beethoven e i primi romantici come Schubert, Chopin e Schumann, senza trascurare l’opera dalle origini al Romanticismo rappresentata da Bellini, Donizetti e Verdi. Infine, il mercoledì le lezioni si focalizzeranno sull’epoca più antica, che va dal Medioevo fino a Bach, con particolare attenzione al canto gregoriano, alla poesia cantata medievale e alla grande polifonia rinascimentale.

L’assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: “Anche quest’anno la nostra scuola civica offre l’opportunità di approfondire la storia della musica attraverso una serie di incontri a tema per comprendere meglio come nel corso dei secoli l’uomo ha utilizzato la musica per esprimere le proprie emozioni. Un ringraziamento alla scuola per questa opportunità e per la passione che attraverso i suoi docenti riesce a trasmettere a tutti i propri alunni”.

Il costo di iscrizione al corso è di 90 euro. Inoltre, grazie al contributo della Fondazione Clerici, ente gestore della scuola civica, sarà possibile accedere alla piattaforma “Storia della musica online”, disponibile con un piccolo costo aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.civicalecco.org, telefonare allo 0341 422782 (dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18) o scrivere a info@civicalecco.org.