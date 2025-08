Lecco. Torna il Festival di Teatro dei Burattini

Un viaggio tra tradizione e magia nelle piazze e nei borghi

Emozioni e magia in scena dal 1° al 9 agosto

LECCO – Torna in provincia di Lecco il Festival di Teatro dei Burattini, giunto alla sua seconda edizione. Dal 1° al 9 agosto, l’associazione Il Cerchio Tondo animerà la rassegna “I luoghi del lago, dei colli e dei monti” con una serie di spettacoli teatrali per famiglie, portando la magia dei burattini in piazze, cortili e scenari naturali del territorio. Un’occasione speciale per grandi e piccoli per riscoprire, tra sorrisi e fantasia, l’incanto del teatro popolare.

Il progetto è realizzato con il contributo di Regione Lombardia, dei Comuni e delle Associazioni aderenti, con il patrocinio della Provincia di Lecco e di Unima Italia. La direzione artistica è a cura dell’associazione Il Cerchio Tondo – Teatro di marionette e burattini.

Dopo il weekend, la rassegna prosegue il 5 agosto alle ore 21, quando il Parco Giochi di Crandola Valsassina ospiterà lo spettacolo di burattini “Truciolo e il cavallino a dondolo” a cura di Ivano Rota, adatto a tutte le età. In caso di maltempo, l’evento si terrà nel Salone della Pro Loco.

Il 6 agosto alle ore 13:30, presso la Casetta degli Alpini a Cortabbio di Primaluna, è in programma un concerto della Banda Scala, che proporrà un repertorio di canti e voci della tradizione lombarda e meneghina. L’evento, aperto a tutti, fa parte del programma della Festa della Cooperativa Le Grigne.

Sempre il 6 agosto, alle ore 21, in Piazza Comunale a Sueglio, andrà in scena lo spettacolo “Gioppino e la principessa stregata” di Virginio Baccanelli: una coinvolgente rappresentazione di burattini della tradizione bergamasca con protagonista Gioppino, adatta a tutte le età. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso l’Ex Filanda.

Il 7 agosto alle ore 17, a Cainallo, frazione di Esino Lario, andrà in scena “Le avventure di Pinocchio”, uno spettacolo di burattini accompagnato da musica dal vivo a cura de Il Cerchio Tondo, inserito nel programma del 5° Val d’Esino Festival. L’evento, aperto a tutti, si svolgerà al Cine Teatro in caso di maltempo.

Gli appuntamenti proseguono l’8 agosto alle ore 21 in Piazza Manzoni a Oggiono con “Sick du Soleil” di Edoardo Mirabella, uno spettacolo di circo contemporaneo e teatro comico aperto a tutti. L’evento rientra nella quarta edizione di Strabiliando – Rassegna di Teatro di Strada. In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà nell’Auditorium di Via Vittorio Veneto.

Sempre l’8 agosto, alle ore 21, nella Zona Manifestazioni di Loc. Vendrogno a Bellano, andrà in scena “Storie Brevi” di Teatro Pane e Mate, uno spettacolo d’attore e burattini adatto a tutte le età. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nel Salone Parrocchiale.

Infine, il 9 agosto alle ore 20:45, presso il Parco Cariboni di Colico, sarà protagonista lo spettacolo “Paolino e gli spiriti del fiume” di Ortoteatro: una performance per tutti che combina attore, burattini e pupazzi animati a vista. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nell’Auditorium M. Ghisa.

Ingresso gratuito