Lecco. Torna in biblioteca il ciclo d’incontri sull’I King con Giovanni Maraboli

Un percorso di approfondimento sull’antico Libro dei Mutamenti tra filosofia, simbolismo e attualità

Iscrizioni aperte fino al 15 ottobre

LECCO – Dopo la pausa estiva riprende il ciclo di incontri gratuiti dedicati all’approfondimento dell’I King, conosciuto anche come Libro dei mutamenti. A condurli sarà lo scrittore, giornalista e consulente editoriale Giovanni Maraboli, che vanta un lungo percorso di studio e interpretazione del testo, intrapreso in seguito all’incontro con il docente Otto Lanz, allievo di Carl Gustav Jung.

“Al centro degli incontri l’antico sistema di divinazione cinese, risalente probabilmente al II millennio a.C. e custodito in questo straordinario testo, di immenso valore culturale e filosofico. Un’opera che costituisce un ponte tra tradizione orientale e pensiero occidentale, capace di stimolare riflessioni profonde sulla natura umana e sul senso dell’esistenza” spiegano gli organizzatori.

Durante gli incontri i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire il significato, il simbolismo e l’attualità dell’I King, guidati dall’esperienza personale di Maraboli, in un contesto aperto al dialogo e alla condivisione.

Gli appuntamenti si terranno il sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 (in due gruppi), nei periodi 18 ottobre – 29 novembre e 10 gennaio – 21 marzo 2026.

La partecipazione è aperta a un massimo di 16 persone (8 per gruppo). Le iscrizioni sono obbligatorie e vanno effettuate entro il 15 ottobre, compilando il modulo disponibile a questo link.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o telefonare al 0341 481122.