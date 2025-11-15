Lecco. Torna “Nati per Leggere”, storie e libri per bambini e famiglie

Dal 15 al 23 novembre, le biblioteche lecchesi promuovono la lettura condivisa per crescere insieme

“Un progetto di grande valore”

LECCO – Anche quest’anno, le biblioteche del Sistema bibliotecario del territorio lecchese partecipano alla Settimana nazionale Nati per leggere, l’iniziativa che promuove la lettura condivisa in famiglia fin dai primi anni di vita.

La Settimana nazionale si svolgerà dal 15 al 23 novembre, in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che quest’anno ricorre il 20 novembre. In questa data si celebra anche l’anniversario dell’adozione, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, seguita nel 1989 dall’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa Nati per Leggere sostiene il diritto di bambini e bambine a essere tutelati non solo nella loro salute fisica, ma anche nello sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo. Leggere ai più piccoli fin dai primi mesi di vita rafforza il legame affettivo e favorisce una relazione positiva e significativa tra loro e gli adulti che se ne prendono cura.

Questa pratica riveste inoltre un ruolo fondamentale nella lotta alla povertà educativa: garantire l’accesso a libri e storie fin dai primi anni, soprattutto nei contesti più vulnerabili, offre strumenti preziosi per rafforzare le competenze linguistiche, cognitive ed emotive, con effetti duraturi e un contributo concreto alla riduzione delle disuguaglianze.

“Torna anche quest’anno l’importante programma Nati per Leggere, attivo su tutto il territorio nazionale e nato da grazie all’alleanza tra l’Associazione culturale pediatri, l’Associazione italiana biblioteche e il Centro per la salute delle bambine e dei bambini – continua Simona Piazza, presidente del sistema bibliotecario del territorio lecchese – Il Sistema bibliotecario del territorio lecchese aderisce con convinzione a questa iniziativa, con l’obiettivo di favorire e promuovere la lettura tra grandi e piccoli sin dalla nascita, avvicinando i bambini al piacere dei libri e delle storie”.

“Un progetto di grande valore, che non solo incoraggia la lettura, ma contribuisce anche a sensibilizzare e sostenere una crescita sana e armoniosa dei più piccoli. Le biblioteche assumono dunque un ruolo fondamentale, che non è soltanto educativo, ma anche pedagogico e di accompagnamento, diventando così un punto di riferimento per bambini e genitori nel loro percorso di scoperta e crescita insieme” conclude Simona Piazza.

Il programma degli eventi è disponibile sul sito lecco.biblioteche.it.