Lecco. Trent’anni di Les Cultures: aperta la campagna di tesseramento

L’associazione negli anni si è posta come punto di riferimento per il territorio

Suoi compiti principali occuparsi di progetti ed erogare servizi per integrare cittadini stranieri, oltre che promuovere le altre culture

LECCO – Les Cultures quest’anno spegne 30 candeline. L’associazione, fondata da nove persone di sette diverse nazionalità, ha anticipato i tempi ed è cresciuta in questi anni, diventando un punto di riferimento sul territorio lecchese e non solo per l’ideazione di progetti e l’erogazione di servizi finalizzati all’integrazione dei cittadini stranieri, e per la promozione di altre culture.

Promuovere la conoscenza delle culture di altri Paesi per costruire una società aperta e inclusiva, che potesse dare frutti a tutta la comunità lecchese, è stato fin da subito suo obiettivo fin dal 19 febbraio 1993. Allora gli stranieri residenti a Lecco erano circa 250. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT del 2022 sono oltre 5.000 in città e 29.183 in tutta la provincia.

Tutto questo è stato possibile anche grazie al supporto di quanti condividono i valori di solidarietà, giustizia e parità di diritti su cui si basa il lavoro dell’associazione, che ha aperto la campagna tesseramento 2023.

Per diventare soci bisogna compilare il seguente modulo e procedere con il versamento della quota, se è la prima volta: socio ordinario 10 euro, socio sostenitore 100 euro e studente 5 euro. Se invece lo si è già, basta effettuare il pagamento secondo queste modalità: bonifica bancario a Intesa San Paolo – IBAN IT54 R030 6909 6061 0000 0102 928, PayPal specificando la cifra e indicando nella causale ‘Tesseramento’ e contanti presso gli uffici dell’associazione.