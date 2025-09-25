Lecco, tutto pronto per il Festival Treccani 2025

La responsabilità è il filo conduttore dell’ottava edizione del Festival

L’iniziativa si svolgerà dal 26 al 28 settembre

LECCO – Lecco si prepara ad accogliere l’ottava edizione del Festival Treccani della lingua italiana, un evento dedicato a celebrare la ricchezza e la vitalità della nostra lingua.

L’appuntamento, che prenderà il via venerdì 26 settembre e si concluderà domenica 28, vede la città manzoniana, culla del Festival sin dalla sua nascita, protagonista della tappa finale. Dopo le tappe di Gorizia, Lecce, Roma e Cagliari, Lecco sarà il palcoscenico conclusivo di questa significativa rassegna culturale del 2025.

“Responsabilità” è la parola chiave dell’edizione 2025 del Festival, promossa dalla Fondazione Treccani Cultura insieme al Comune di Lecco e con il sostegno di numerose istituzioni pubbliche e aziende private. “Un termine di forte attualità e valore, scelto per aprire uno spazio di riflessione sul ruolo che ciascuno di noi, come individui, cittadine e cittadini, è chiamato a ricoprire all’interno di una società sempre più interconnessa” spiegano gli organizzatori.

“L’obiettivo è quello di offrire, attraverso la ricerca linguistica condotta da Treccani, una lettura sfaccettata della responsabilità, intesa non solo come vincolo morale o giuridico, ma anche come possibilità di agire in modo consapevole e libero – proseguono i coordinatori – Il tema verrà esplorato da molteplici prospettive: dalla linguistica alla filosofia, dalla letteratura all’arte. Si spazierà dalla riflessione sulle responsabilità individuali e collettive di fronte alle crisi del presente, fino a un’indagine genealogica di un concetto complesso, che storicamente si è intrecciato con nozioni come colpa, legge, peccato, libertà e azione”.

Domani mattina il Campus del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco ospiterà due appuntamenti dedicati al tema della responsabilità, rivolti in particolare al mondo della scuola e della formazione. Si comincia con i laboratori didattici per le scuole secondarie di secondo grado dal titolo “Per un uso responsabile della lingua italiana”, condotti da Fabio Rossi e Raphael Merida.

A seguire, alle ore 11, sempre negli spazi del Politecnico, si terrà l’incontro conclusivo del laboratorio interno al corso di Composizione Architettonica “Architetture responsabili”, a cura dei professori Piero Poggioli, Micaela Bordin, Fausto Cesena e Matteo Fraschini. L’appuntamento sarà arricchito dall’intervento finale di Marco Canzi, vicepresidente di Acinque.

Nel pomeriggio sono in programma tre appuntamenti presso la Sala Conferenze di Palazzo delle Paure. Ad aprire il programma, alle ore 17:30, sarà la cerimonia inaugurale, con i saluti istituzionali del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, del Presidente della Fondazione Treccani Cultura Mario Romano Negri e della Vicesindaca e Assessora alla Cultura e alla Coesione sociale Simona Piazza.

Alle 18 è in programma la lectio del filosofo Rocco Ronchi, dal titolo “La responsabilità prima della libertà”. A seguire, alle 19, interverrà il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti con una lectio dedicata a “Responsabilità ed empatia”.

La sera, alle ore 21, sul palco di Piazza Garibaldi (in caso di pioggia presso la Camera di Commercio Como-Lecco, Auditorium “Casa dell’Economia”, in via Tonale 30), si terrà l’appuntamento “Le parole delle canzoni dal vivo”. Protagonista della serata sarà il celebre cantautore Daniele Silvestri, in dialogo con Cristina Faloci, giornalista di Rai Radio3.

Tutti gli incontri e gli spettacoli del Festival sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma, soggetto a possibili variazioni, è consultabile al seguente sito: www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it