Lecco. Ultimo appuntamento al Cenacolo con Piccoli e grandi insieme

In scena domenica 26 marzo alle 15.30 il duo Pizz’n’zip

Dopo il successo dello scorso anno, tornano le due musiciste con Pizz’n’Zip

LECCO – Si conclude domenica 26 marzo alle ore 15.30 al Cenacolo Francescano di Piazza Cappuccini di Lecco l’annuale rassegna di spettacoli per famiglie che ha visto in questa stagione alternarsi spettacoli musicali, un film d’animazione con a tema soprattutto le favole.

A concludere la rassegna tornano dopo il successo dello scorso anno un duo di giovani musiciste, una violinista e una violoncellista, che utilizzano i loro strumenti non solo per eseguire brani musicali ma anche per raccontare storie e in questa occasione saranno accompagnate da filmati e coinvolgeranno il pubblico chiedendo agli spettatori di seguirle nelle loro evoluzioni musicali.

Il duo dello spettacolo musicale “Pizz’n’Zip” torna sulla scena, stavolta alle prese con una macchina del tempo un po’ ribelle!

Lo spettacolo musicale interattivo per bambini e famiglie, prodotto da Unione Musicale Kids, vede in scena Madame Swarowski, elegante violoncellista, impersonata da Federica Vecchio che attende sul palco la sua collega Puña, ovvero Eleonora Savini, una maldestra violinista con la passione per la tecnologia.

Puña è ancora a casa, intenta a costruire una macchina del tempo che, una volta attivata, si mostrerà molto difficile da controllare!

Il bizzarro duo verrà spinto a balzare comicamente in differenti periodi storici, viaggiando dalla preistoria ai giorni nostri.

Tra cambi di costumi, abitudini e comportamenti, vedremo come gli strumenti musicali si sono evoluti nel corso del tempo e ascolteremo come cambia anche la musica e la sua interpretazione.

Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 3 anni in su. Biglietti a 4 euro per i bambini e 5 euro per gli adulti acquistabili in biglietteria oppure on line sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it