Leggermente 2023: pronto al via il festival della lettura di Lecco

Da Ezio Mauro ad Aldo Bonomi, da Ezio Greggio a Stefano Zamagni: ecco i protagonisti di Leggermente

“L’altro da me, rileggere le relazioni” il tema della nuova edizione. “Un festival per i giovani e con i giovani”

LECCO – Vittorio Emanuele Parsi, Ezio Mauro, Stefano Zamagni, don Marco Crippa, Alessandro Robecchi, Piero Colaprico, Aldo Bonomi, Jonathan Bazzi, Claudio Batta ed Ezio Greggio: sono questi alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Leggermente, il festival della lettura di Lecco che sta per cominciare.

Dal 18 marzo al 27 marzo, il capoluogo manzoniano diventerà il palcoscenico di scrittori e personalità del mondo della cultura che incontreranno il pubblico lecchese e gli studenti delle scuole ‘abbracciando’ idealmente, nel calendario, la data del 24 marzo Giornata Nazionale di Promozione della Lettura.

Un programma finalmente al completo (con un’anteprima il 10 marzo che vedrà a Lecco la scrittrice Benedetta Tobagi sul tema della resistenza delle donne – vedi qui) dopo tre anni di limitazioni legate alla pandemia e che proprio dall’emergenza Covid prende spunto per il tema di questa edizione:

“Leggermente vuole essere parte attiva per sollecitare una riflessione e una rilettura delle relazioni. Quanto sta accadendo intorno a noi ci interroga, prima di tutto come individui. Perché è evidente a tutti l’emergere in modo sempre più diffuso di quella che, giustamente, il Comitato Scientifico di Leggermente definisce una nuova povertà del tempo presente, ovvero la povertà relazionale” ha spiegato Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, aprendo la presentazione del festival.

“Oggi – ha aggiunto – risulta assolutamente necessario ripensare le relazioni e ricostruire i legami. La relazione apre al futuro, è costitutiva del futuro, è leva del cambiamento; sono coinvolti il rapporto con noi stessi, con gli altri, tra generazioni, con la natura, l’ambiente, il lavoro, l’economia, la tecnologia… Ed è fondamentale, come richiamato dal titolo di Leggermente 2023, rimarcare il valore dell’altro. È in gioco un grande cambio di sguardo, di cultura, di sensibilità e di comportamenti. La formazione, in particolare, ha il compito rilevante di fare della comunità la sua meta prioritaria e della responsabilità la risorsa fondamentale per dare nuova forma alla vita che non è solo singolare ma plurale. Come Confcommercio Lecco spesso abbiamo richiamato al valore dello stare insieme, della comunità. Valori che richiamano alla centralità delle relazioni e dell’incontro”.

In sala ad ascoltare erano presenti gli studenti del Liceo Medardo Rosso e del Liceo Manzoni, coinvolti in un progetto di alternanza scuola-lavoro.

“Leggermente è una rassegna per i giovani ma soprattutto con i giovani – ha rimarcato Simona Piazza, vicesindaco di Lecco e assessore alla Cultura – è un festival che ha saputo unire l’aspetto istituzionale a quello evocativo di chi fa educazione, le scuole quindi ma anche la biblioteca e le librerie, costruendo relazioni sul territorio”.

Relazioni che, ha spiegato Piazza, “sono tutto ciò che costituisce la nostra sfera personale, dagli affetti ai rapporti professionali, alla politica. La difficoltà di relazione che oggi stanno vivendo diverse generazioni è un impoverimento del sé e della società stessa”.

“Leggermente rappresenta un vanto per tutti i lecchesi – ha commentato Giuseppe Borgonovo di Acinque Energia, main sponsor della manifestazione – lo sosteniamo perché crediamo nell’importanza della lettura che rende possibile la magia dell’incontro e come strumento privilegiato di formazione”.

Le grafiche ideate dagli studenti

Le relazioni e le giovani generazioni, dunque, al centro del festival e sono frutto proprio del coinvolgimento dei giovani la grafica che caratterizza la nuova edizione di Leggermente e del seminario a chiusura della manifestazione.

A produrle sono state due studentesse del liceo Medardo Rosso, Elisa Abbinante e Gaia Berberini, accompagnate in sala dal prof. Mario Carzaniga.

Al lavoro sull’argomento delle relazioni anche gli studenti del Liceo Manzoni che, insieme al prof. Salvatore Rizzolino, hanno analizzato il romanzo “Corpi Minori” di Jonatan Bazzi su tema l’Aids dell’omosessualità.

Il Consiglio nazionale dei Librai

Da segnalare, all’interno dell’edizione di Leggermente, un evento rilevante: il 26 e 27 marzo a Lecco si terrà il congresso nazionale dell’Ali (Associazione Librai Italiani) che vedrà il saluto del presidente Paolo Ambrosini e l’intervento di un ministro del Governo Meloni.

“Una due giorni – ha commentato Peccati – che rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo di Lecco come ‘protagonista culturale’, come dimostrato anche dai riconoscimenti ottenuti negli anni – proprio grazie a una manifestazione come Leggermente – di ‘Città del libro’ e ‘Città che legge'”.

“Questa rassegna è veramente straordinaria, un fiore all’occhiello a livello nazionale – ha rimarcato Edoardo Scioscia dell’associazione librai – Se vogliamo progredire come nazione, lo dobbiamo fare attraverso la cultura”.

Un progetto per il carcere e un nuovo portale

Tra le novità va rimarcato anche un progetto pensato appositamente per chi vive l’esperienza del carcere e realizzato insieme alla Casa Circondariale di Lecco: un laboratorio per i detenuti che si svolgerà nei primi giorni di giugno e prevede la costruzione di giochi da tavolo con materiali di recupero che poi verranno fruiti da tutti i detenuti.

Inoltre, in occasione di questa quattordicesima edizione della manifestazione ci sarà anche il lancio del portale dedicato www.libriamoci.it.

“L’obiettivo del festival è la diffusione della lettura ma c’è anche un’altra ambizione, quella di offrire occasioni di riflessione e strumenti per orientarsi nella complessità della realtà contemporanea – ha spiegato Nicola Papavero del comitato scientifico di Leggermente – Il libro è relazione, apre a nuove relazioni di senso ed offre infinite modalità di relazione. E’ l’opportunità di mettersi dal punto di vista dell’altro”.

I promotori del Festival

Leggermente è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Rossana Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giorgio Marchini, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Manuela Nicolini, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex, Iperal, Silea e Cartiera dell’Adda. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lecco, Teatro Invito, l’Associazione Libringiro, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, Sistema Bibliotecario Lecchese, Univerlecco, Il Filo Teatro, Lo Stato dell’Arte, Avpl, Libera, Galleria Melesi, Bonaiti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla. Media partner: Provincia di Lecco.