Al via oggi l’edizione numero XII di Leggermente

Gli incontri in programma tra oggi e lunedì 22 marzo

LECCO – Si apre oggi, 20 marzo 2021, la XII edizione di Leggermente, la manifestazione dedicata alla promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco. Un’edizione speciale, in formato digitale per via delle restrizioni in vigore legate all’emergenza sanitaria, ma che si preannuncia ricca di incontri e spunti, con tanti ospiti di spicco del panorama culturale italiano.

Gli incontri di sabato 20 marzo

‘Essere ancora umani. Rileggere il sentimento’ il tema dell’edizione 2021 di Leggermente. La giornata di oggi, sabato, si aprirà alle ore 10 con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che presenterà ‘La bussola delle emozioni: dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi’ edito da Mondadori e scritto insieme a Barbara Tamborini. L’evento verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube di LeccoNotizie.com (qui il link).

Il secondo appuntamento della giornata sarà invece questa sera alle ore 21 con Marcello Simoni che presenterà ‘Angeli e Diavoli’, una ‘guida’ attraverso fonti storiche, testi sacri, leggende e folklore; fra i segreti delle arti oscure che svelerà i misteri che circondano due delle figure piú celebri (e travisate) della nostra cultura. Anche in questo caso sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su LeccoNotizie.com.

Lunedì Walter Veltroni e Alessandro Sallusti

Si presenta davvero ricca la giornata di lunedì 22 marzo per Leggermente. Alla mattina sono previsti due incontri

per le scuole (dalla quarta elementare alla terza media), alle 18 ci sarà spazio per un evento pubblico.

Si parte alle ore 9 con Walter Veltroni che presenterà il libro “Tana libera tutti” (Feltrinelli), che racconta la straordinaria storia di Sami Modiano, deportato da bambino in un campo di sterminio e che da adulto ha capito perché doveva raccontare questa tragedia. Veltroni – che sulla storia di Sami Modiano ha realizzato nel 2018 il docufilm “Tutto davanti a questi occhi” – incontrerà gli studenti anche

mercoledì 24 sempre alle 9: complessivamente ai due appuntamenti sono iscritti 1500 studenti.

Alle ore 10 spazio invece a Viviana Mazza e al suo “Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo” (Mondadori). A questo incontro con Viviana Mazza si sono iscritti quasi 500 studenti.

Infine alle ore 18 sarà la volta del direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, autore di “Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana” (Rizzoli), un libro- intervista di grande valore giornalistico che veda al centro Luca Palamara, magistrato ed ex presidente dell’Anm. Palamara, ex membro del Csm, nell’ottobre 2020 viene radiato dalla magistratura dopo essere stato accusato di avere tenuto rapporti indebiti con imprenditori e politici e di aver lavorato illecitamente per orientare incarichi e nomine, diventando l’emblema del malcostume giudiziario. Incalzato dalle domande di Alessandro Sallusti, in questo libro Palamara racconta cosa sia il “Sistema” che ha pesantemente influenzato la politica italiana, ovvero il potere della magistratura, che non può essere scalfito: tutti coloro che ci hanno provato vengono abbattuti a colpi di sentenze, o magari attraverso un abile cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire notizie o intercettazioni sulla vita privata o i legami pericolosi di un magistrato. Per seguire l’evento con Sallusti, aperto al pubblico, occorre andare sul sito www.leggermente.com e iscriversi.