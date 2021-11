Leggermente, Alberto Pellai presenta ‘Tabù’, segui la diretta LIVE

Appuntamento alle ore 21 con Leggermente

Pellai e Tamborini affrontano due temi (il lutto e la separazione) considerati ‘tabù’ dagli adulti

LECCO – “Tabù: come parlare ai bambini dei temi più difficili”, questo il titolo del libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborini al centro dell’incontro in programma questa sera, 3 novembre, nell’ambito di Leggermente, la rassegna promossa da AssoCultura Confcommercio Lecco.

L'appuntamento è alle ore 21 presso il Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta di Costa Masnaga.

“Ogni genitore vorrebbe che i propri figli crescessero felici, sereni e appagati, e per questo fa di tutto per risparmiare loro dolore e sofferenza. A volte, però, la vita porta con sé eventi drammatici e inattesi, che travolgono la pace e la stabilità di una famiglia con la forza di uno tsunami. Credendo di agire per il meglio, molti adulti, di fronte ad avvenimenti tristi o difficili da spiegare, preferiscono eludere le domande dei bambini, tergiversare o addirittura fingere che nulla sia successo, senza rendersi conto che, in questo modo, stanno sfuggendo alla responsabilità educativa di cui invece devono farsi carico. Niente, infatti, fa male all’equilibrio emotivo di un bambino quanto le parole non dette, quelle parole che gli sarebbero necessarie per rischiarare gli angoli bui dell’esistenza in cui rischia di sentirsi perso e disorientato”.

Alberto Pellai e Barbara Tamborini affrontano due temi – il lutto e la separazione – di importanza fondamentale in un percorso di crescita, ma che spesso gli adulti considerano dei veri e propri tabù, davanti ai quali si sentono spaventati, imbarazzati, incapaci di trovare le parole giuste per comunicare con i propri figli.

Come aiutare, dunque, un bambino ad accettare la scomparsa di una persona cara e il difficile processo di elaborazione del lutto che ne consegue? O come parlargli dell’imminente separazione di mamma e papà, che modificherà l’assetto e gli equilibri del nucleo familiare? Solidamente fondato sugli assunti delle neuroscienze e sui principi dell’educazione emotiva, Tabù è una guida preziosa per entrare nella mente dei bambini e comprendere come gestire le loro reazioni di fronte a eventi di alto impatto psicologico.

In queste pagine, ricche di giochi, storie, filastrocche, film e libri da vedere o leggere con i bambini, i genitori – ma anche gli insegnanti, gli educatori e gli specialisti dell’infanzia – troveranno strumenti concreti e innovativi per sviluppare un’attitudine educativa aperta e consapevole, che li renderà il porto sicuro verso il quale tanto i più piccoli quanto i preadolescenti potranno dirigere la loro zattera quando si troveranno in mezzo alla tempesta.

