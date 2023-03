Leggermente: conclusa la 14^ edizione. Appuntamento al 2024 e agli incontri “Off”

Il bilancio del presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati

“In primis voglio ricordare la solita entusiastica risposta delle scuole”

LECCO – Ancora una volta la scelta di Confcommercio Lecco e di Assocultura di puntare sulla promozione della lettura e su Leggermente ha fatto centro. La quattordicesima edizione ha confermato la bontà dell’iniziativa e la “fame” di cultura dei lecchesi… di tutte le età!

“Siamo molto felici che, dopo l’emergenza del Covid, anche Leggermente sia potuta tornare nella sua collocazione originaria, ovvero nel mese di marzo e con incontri di nuovo in presenza – spiega Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco – Abbiamo dato vita a un programma, come in passato, molto variegato, con autori differenti capaci di dare soddisfazione a un pubblico altrettanto variegato. In primis voglio ricordare la solita entusiastica risposta delle scuole: ragazzi e alunni hanno riempito le sale per ascoltare gli autori accompagnati dai docenti che si sono prenotati ai diversi incontri. Ma siamo soddisfatti anche della risposta avuta dagli incontri serali: dall’anteprima di Benedetta Tobagi al confronto con il professor Vittorio Emanuele Parsi, passando per la serata con Ezio Mauro“.

Il presidente Peccati sottolinea anche l’importanza della scelta del tema di quest’anno ‘L’altro da me. Rileggere le relazioni’ che ha fatto da “fil rouge” alla 14^ edizione: “E’ stato apprezzato. Un tema particolarmente significativo: insieme al Comitato Scientifico, che voglio ancora una volta ringraziare, abbiamo voluto riflettere sull’importanza delle relazioni con gli altri. Dopo un periodo come quello della pandemia, che ci ha così profondamente segnato nella sfera delle relazioni personali, è importante recuperare questo aspetto della nostra vita”.

Importante anche la presenza dell’Associazione Librai Italiani di Confcommercio: “La due giorni è culminata con il seminario di lunedì 27 marzo a cui ha preso parte in collegamento anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Come ribadito in quella occasione il nostro è un impegno civile e culturale: noi siamo parte del territorio e crediamo nella sua valorizzazione in tutti i suoi aspetti”.

In attesa di vivere alcuni appuntamenti già in calendario nei prossimi mesi, in particolare a maggio, l’appuntamento con i libri e gli incontri è per Leggermente 2024, ovvero per la quindicesima edizione del Festival!

Leggermente è organizzata da:

Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Rossana Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giorgio Marchini, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Manuela Nicolini, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex, Iperal, Silea e Cartiera dell’Adda. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lecco, Teatro Invito, l’Associazione Libringiro, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, Sistema Bibliotecario Lecchese, Univerlecco, Il Filo Teatro, Lo Stato dell’Arte, Avpl, Libera, Galleria Melesi, Bonaiti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla. Media partner: Provincia di Lecco.