Leggermente. Da Zelig arriva Claudio Batta: domenica in sala Ticozzi

Domenica 26 marzo, lo spettacolo “Solo” di Claudio Batta

Il comico di Zelig è tra gli ospiti del festival della lettura Leggermente

LECCO – Il grande pubblico ha imparato a conoscere Claudio Batta nel personaggio di Capocenere, l’enigmista di “Zelig”, e come protagonista della sit-com “Belli dentro” su Canale 5 con il personaggio capo-cella di Ciccio.

Sarà lui il protagonista della serata di questa domenica a Lecco per il festival Leggermente: l’appuntamento è alle 21 in Sala Don Ticozzi di via Ongania. A Leggermente, l’attore porterà il suo ultimo spettacolo “Solo”.

Batta nasce in teatro, muovendosi poi tra sit-com televisive e trasmissioni radiofoniche. Dal 1999 lo troviamo nel cast di “Zelig countdown” e “Zelig Circus”. Ha pubblicato due libri comici di successo e si presenta al pubblico teatrale con i suoi monologhi “Adesso Batta!”, “Agrodolce” e “Da quando ho famiglia sono single”. Direttore artistico, autore e attore, ha fondato con altri colleghi il collettivo Teatro Comico Civile, con il quale sostiene iniziative politiche e sociali.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione dal sito www.leggermente.com