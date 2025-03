Leggermente, ‘in viaggio’ con Eraldo Affinati e ‘Le città del mondo’

L’incontro mercoledì pomeriggio in Confcommercio

LECCO – La sede di Confcommercio Lecco ha ospitato nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo un altro incontro legato al tema di Leggermente 2025 (“Umano, non umano. Rileggere la società del rischio dentro la natura”): ospite Eraldo Affinati che ha presentato il suo libro “Le città del mondo” (Feltrinelli), stimolato dalle domande dello scrittore lecchese Mattia Conti. Un ritorno a Lecco per Affinati che nel 2016 era stato protagonista del Premio Manzoni al Romanzo Storico di 50&Più Lecco (finalista nell’edizione vinta da Andrea Tarabbia).

Nel libro “Le città del mondo” Affinati trasferisce anche la sua esperienza di fondatore e presidente della associazione Penny Wirton a cui fa capo una scuola per ragazzi difficili: “Mi sento maestro e allievo. Molti libri nascono da mie esperienze a scuola. Ma sono anche un viaggiatore. In questo volume ho voluto presentare non solo i miei viaggi ma anche quelli di alcuni dei ragazzi stranieri che ho incontrato”.

Il libro è diviso in tre parti: 100 città conosciute; 100 sognate;100 inventate. Un atlante intimo e autobiografico, capace di mettere in evidenza la forza propulsiva dei luoghi. Un lungo viaggio affascinante che inizia con New York e si chiude con Gerusalemme. Ad ascoltare il racconto appassionato di Affinati anche il prevosto di Lecco don Bortolo Uberti.