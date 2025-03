Leggermente, le proposte di venerdì 28 marzo

Alle ore 17 Gabriele Corsi in Confcommercio Lecco

Alle ore 14.30 Alberto Vanolo al Politecnico, alle 18.30 Alvaro Vaccarella in biblioteca sempre a Lecco

LECCO – Proseguono gli incontri per la sedicesima edizione di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco. In attesa degli appuntamenti odierni – giovedì 27 marzo sono in programmi due appuntamenti di approfondimento sul ciclo dedicato al tema 2025 ovvero “Umano, non umano. Rileggere la società del rischio dentro la natura”: alle 18 con Stefano Palumbo e alle 21 con Vittorio Lingiardi, entrambi presso Palazzo del Commercio a Lecco – sono tre le proposte in calendario per venerdì 28 marzo.

Alle ore 14.30 presso il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco in via Previati a Lecco spazio ad Alberto Vanolo, professore di geografia politica ed economica presso il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, dove si occupa di geografia urbana e culturale. Al centro dell’incontro – organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e REsilience LAB e inserito all’interno del Progetto In Aut Inclusione Autismo – l’ultimo libro di Vanolo, edito da Einaudi, “La città autistica”. In quest’opera l’autore offre una serie di proposte provocatorie per la città autistica, una sorta di manifesto con principi generali per immaginare realtà urbane più semplici e sostenibili, non solo per chi vive una condizione di neurodivergenza. Perchè costruire in modo migliore significa anche sovvertire le categorie morali e i linguaggi comunemente associati all’autismo. All’evento interverranno Manuela Grecchi, Pro Rettrice del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, Angela Colucci, docente e promotrice del progetto sulla Città Pubblica Inclusiva, Anna Schellino (REsilience LAB) e Ottaviano Martinelli (Dipartimento Salute mentale e dipendenze ASST Lecco). La presentazione del libro di Vanolo sarà l’occasione per un interessante scambio tra le diverse realtà che si occupano di sensibilizzare sulla necessità di una città accogliente e sull’importanza di mettere in campo interventi progettuali capaci di rendere lo spazio adatto alle esigenze di tutti.

Alle ore 17 nella sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4, è atteso Gabriele Corsi con il suo libro “Che bella giornata speriamo che non piova” (Cairo Editore). Conduttore televisivo e radiofonico, Corsi è uno dei componenti del Trio Medusa e in passato è stato inviato de “Le Iene”. Al centro di questo libro molto intimo c’è una vicenda personale e toccante. Un dialogo a senso unico, con la voce di un uomo che fa visita al padre che quasi non lo riconosce più perché affetto da una malattia che cancella la memoria giorno dopo giorno. Un papà anziano che ascolta, eppure sembra non essere lì. A intervistare Corsi sarà il giornalista e scrittore lecchese Lorenzo Bonini.

Alle ore 18.30 invece presso la Biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, in via Bovara 58, è in calendario l’incontro, realizzato in collaborazione con il Comune di Lecco, con Alvaro Vaccarella, autore del libro “Cuori sepolti altrove” (Europa Edizioni). Nella sua pubblicazione il lecchese Vaccarella – medico per professione, giornalista per passione e scrittore per diletto – conduce il lettore in un viaggio affascinante tra storia e simbolismo, esplorando le incredibili vicende di cuori che hanno seguito percorsi sorprendenti, spesso separati dal corpo cui appartenevano. A moderare la serata il medievista e museologo Gianluigi Daccò.