Leggermente, nuovi incontri tra fine aprile e maggio, tra gli ospiti Sallusti e Giordano

Lunedì 28 aprile ultimo incontro dei Gruppi di Lettura

A maggio il 7 incontro con due giornalisti-scrittori: Alessandro Sallusti e il 16 Mario Giordano

LECCO – Come già annunciato in occasione della fine ufficiale della sedicesima edizione, Leggermente torna con nuovi incontri tra fine aprile e il mese di maggio. Una ricca proposta che dà continuità alla manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

Lunedì 28 aprile ultimo appuntamento con le “Serate con l’autore”, gli incontri sul territorio rivolti ai Gruppi di Lettura. Alle ore 21 ad Airuno, presso il cine-teatro Smeraldo in via Postale Vecchia 24, lo scrittore Lorenzo Marone (autore di romanzi quali “La tentazione di essere felici”, “Tutto sarà perfetto”, “Sono tornato per te” e “La vita a volte capita”) sarà ospite dell’evento, realizzato da Assocultura Confcommercio Lecco insieme al Comune e alla Biblioteca di Airuno, con la collaborazione dei Comuni e delle biblioteche di Lecco, Lomagna, Paderno, Calco, Sirone, Oggiono, Colle Brianza e Olginate e del Sistema Bibliotecario Lecchese. A dialogare con Marone sarà Irma Rottoli, assessore del Comune di Sirone.

Mercoledì 7 maggio alle ore 21 in sala Ticozzi, in via Ongania a Lecco, è in programma l’incontro con il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che presenterà il libro “L’eresia liberale” (Rizzoli): a moderare la serata il direttore La Provincia di Como, Lecco e Sondrio e di Unica Tv, Diego Minonzio. A partire dagli episodi della sua vita famigliare, personale e professionale e con lo sguardo attento ai cambiamenti che stanno stravolgendo la nostra immagine del mondo, Sallusti mostra in questo libro il punto di vista eretico di un liberal-conservatore abituato a sentirsi minoranza – spesso irrisa – nei salotti buoni della cultura dominante e tuttavia consapevole di essere in sintonia con la maggioranza delle persone in Europa e non solo. Sallusti nel suo libro combatte contro le utopie buoniste e difende le libertà che per lui costituiscono “l’orgoglio dell’Occidente”.

Due gli appuntamenti a maggio dedicati agli insegnanti (anche se aperti pure al pubblico) e in programma entrambi presso la sede di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Sabato 10 maggio alle ore 15 Maria Polita – docente universitaria di Storia della lingua e Grammatica italiana, curatrice di laboratori di scrittura con un’attenzione particolare sulla letteratura per l’infanzia – presenterà il suo libro “101 libri da leggere prima dei sette anni” (Solferino). Una guida, ma anche un vero e proprio strumento di lavoro, per genitori, insegnanti, pedagogisti e librai. Una bussola preziosa che ricorda a tutti che trasmettere la passione per la lettura “non significa cedere a un’astratta e prescrittiva necessità di far leggere, ma regalare un’esperienza unica e indimenticabile che dura nel tempo”. Mercoledì 14 maggio alle ore 16.30 invece spazio a Maria Giovanna Ravasi, ex direttrice e responsabile della sezione ragazzi della Biblioteca di Lecco, presidente dell’associazione “Leggere per gioco” odv e Maria Franca Ballocco responsabile della libreria La Cicala di Merate, specializzata per ragazzi e insegnanti e tra le fondatrici di “Libringiro”, associazione di promozione sociale odv, per l’appuntamento dal titolo “Leggere ai più piccoli: una mappa per scoprire le ultime novità e una guida per farlo al meglio” . L’incontro, destinato in particolare alle educatrici dei nidi e alle insegnanti della scuola dell’infanzia, propone una panoramica dei libri più interessanti, con particolare attenzione a quelli presenti alla Fiera del libro di Bologna destinati ai bambini da 2 a 6 anni (Bologna Children’s Book Fair 2025). Dei volumi scelti verranno analizzate le caratteristiche e i motivi che determinano la loro significativa qualità. L’incontro prevede un momento di confronto dialogico tra le conduttrici del corso e i partecipanti, a cui sarà consegnata una bibliografia dei testi analizzati.

Infine venerdì 16 maggio alle ore 21 a Calolzio, presso la sala Ettore Albertoni di via Stoppani, sarà ospite di Leggermente il giornalista Mario Giordano per presentare il suo ultimo libro “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio. Dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti” (Rizzoli). A intervistarlo sarà il direttore del Giornale di Lecco, del Giornale di Merate e di Centrovalle, Riccardo Baldazzi. In questa sua ultima fatica editoriale, Giordano racconta di come “le famiglie del capitalismo che sembravano destinate a far volare l’Italia in realtà… hanno fatto volare solo le loro liti e i loro conti in banca: fra lotte spietate e eredità contese, vanno così in fumo prestigio e patrimoni creati in anni di duro lavoro”.

Leggermente 2025 è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Mario Carzaniga, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex e Fondazione Cariplo. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono Sistema Bibliotecario Lecchese, Asst Lecco, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Il Filo Teatro, Avpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.

Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti, ma soprattutto per prenotarsi agli incontri, è possibile consultare il sito www.leggermente.com.