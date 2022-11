Leggermente ospita il Premio Campiello: Bacà, Valente e Bartolo Varsalona a Lecco

Attesa per la serata “Leggermente ospita il Premio Campiello”

Sabato 19 novembre a Lecco Bacà, Valente e Bartolo Varsalona

LECCO – E’ in programma sabato 19 novembre alle ore 21 l’evento “Leggermente ospita il Premio Campiello”. L’appuntamento letterario è fissato presso Palazzo del Commercio a Lecco, sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4. Si tratta di una prima volta assoluta e di grande valore culturale per la città. A organizzare la serata è Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con il Premio Campiello.

L’incontro vedrà salire sul palco tre scrittori premiati al Campiello 2022. Si tratta di Fabio Bacà, finalista della 60^ edizione del Premio Campiello con il libro “Nova” (Adelphi); Francesca Valente, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2022 con “Altro nulla da segnalare” (Einaudi); Alberto Bartolo Varsalona, vincitore della 27^ edizione del Premio Campiello Giovani con il racconto “La spartenza”. A condurre la serata sarà Mattia Conti, già vincitore del Premio Campiello Giovani nel 2011; la lettura dei brani sarà invece curata da Nicola Bizzarri.

I tre autori avranno modo di presentare al pubblico lecchese le proprie opere e di raccontare le scelte stilistico-narrative, ma anche di soffermarsi sui propri riferimenti letterari e anche sull’esperienza vissuta al Premio Campiello. L’ingresso alla serata è libero: si consiglia la prenotazione sul sito www.leggermente.com.

Leggermente

Leggermente è una manifestazione di promozione della lettura nata nel 2010 e organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco, l’Amministrazione Provinciale di Lecco, il Comune di Lecco e l’Ufficio Scolastico Provinciale. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente.

Il Premio Campiello

Il Campiello è un premio letterario che viene assegnato a opere di narrativa italiana. E’ stato istituito nel 1962 per volontà degli Industriali del Veneto con lo scopo di ritagliare un preciso spazio per l’imprenditoria veneta nel mondo culturale italiano. Nella sua storia, il Premio Campiello ha provato la validità delle sue scelte culturali, segnalando all’attenzione del grande pubblico numerosi autori e romanzi che hanno segnato la storia della letteratura italiana.