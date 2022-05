Leggermente propone nuovi incontri: si ricomincia il 19 maggio

Positivo il bilancio della 13^ edizione della rassegna dedicata alla lettura

Leggermente non si ferma e rilancia con nuovi interessanti appuntamenti

LECCO – Concluso il momento più intenso del festival dedicato alla lettura organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco, Leggermente ritorna a fine maggio con un piccolo, ma molto interessante, “colpo di coda” tra Mandello e Merate.

Nelle prossime settimane, infatti, sono in programma nuovi incontri: tre a Mandello in collaborazione con il Festival della Letteratura (ospiti Sabrina Germentieri, Massimo Polidoro e Marco Marsullo), uno a Merate (Antonio Caprarica) e soprattutto l’evento “Anime d’inchiostro” di sabato 28 maggio in collaborazione con La Nostra Famiglia (sostenuto anche da Novatex) già anticipato in occasione della presentazione di questa edizione 2022.

Un successo per questa 13^ edizione che è pronta a regalare altri momenti di cultura e occasioni per riflettere. Un successo che non si misura solo nei numeri, seppur importanti, ma anche nella qualità degli interventi che ha permesso di andare a sviscerare e ad approfondire il tema “La sfida della parola” lanciato da Leggermente 2022.

IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA PARTE DELLA RASSEGNA

Giovedì 19 maggio

La notte della concordia

Dalle ore 18

Enoteca Comini – Mandello

Sabrina Germentieri

La notte della concordia

Martedì 24 maggio

E non vissero per sempre felici e contente. 50 principesse fuori di fiaba

Dalle ore 21

Auditorium del comune – Merate

Antonio Caprarica

E non vissero per sempre felici e contente. 50 principesse fuori di fiaba

Mercoledì 25 maggio

Geniale!

Dalle ore 18

Teatro San Lorenzo – Mandello

Massimo Polidoro

Venerdì 27 maggio

Tutte le volte che mi sono innamorato

Dalle ore 18

Gelateria Constantin – Mandello

Marco Marsullo

Tutte le volte che mi sono innamorato

